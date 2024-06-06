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Топ-менеджер "Сбера" рассказал о новых платежных стикерах банка - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Топ-менеджер "Сбера" рассказал о новых платежных стикерах банка
Топ-менеджер "Сбера" рассказал о новых платежных стикерах банка - 06.06.2024, ПРАЙМ
Топ-менеджер "Сбера" рассказал о новых платежных стикерах банка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сбербанк первым в России выпустил платежные стикеры из дерева, сообщил журналистам на ПМЭФ первый заместитель председателя... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:05+0300
2024-06-06T10:06+0300
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сбербанк первым в России выпустил платежные стикеры из дерева, сообщил журналистам на ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. "Сбер" первым на российском рынке выпустил лимитированную серию платёжных деревянных стикеров, сделанных из натурального шпона дуба",- сказал он. Топ-менеджер отметил, что лимитированная серия состоит из 10 тысяч деревянных стикеров "в трёх дизайнах". Один — минималистичный (присутствует только логотип Сбербанка), два других — с пейзажами. Стикер из шпона дуба обладает такими же платёжными свойствами, как и классический пластиковый, единственное отличие — он пахнет натуральным деревом, добавил Царев. "Платёжный стикер — это такая же "Сберкарта", просто в другом формате: он обслуживается на тех же условиях и так же гарантирует безопасность операций. С его помощью можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах", - добавил Царев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:05 06.06.2024 (обновлено: 10:06 06.06.2024)
 
Топ-менеджер "Сбера" рассказал о новых платежных стикерах банка

Царев: "Сбер" первым в России выпустил платежные стикеры из дерева

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сбербанк первым в России выпустил платежные стикеры из дерева, сообщил журналистам на ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Сбер" первым на российском рынке выпустил лимитированную серию платёжных деревянных стикеров, сделанных из натурального шпона дуба",- сказал он.
Топ-менеджер отметил, что лимитированная серия состоит из 10 тысяч деревянных стикеров "в трёх дизайнах". Один — минималистичный (присутствует только логотип Сбербанка), два других — с пейзажами.
Стикер из шпона дуба обладает такими же платёжными свойствами, как и классический пластиковый, единственное отличие — он пахнет натуральным деревом, добавил Царев.
"Платёжный стикер — это такая же "Сберкарта", просто в другом формате: он обслуживается на тех же условиях и так же гарантирует безопасность операций. С его помощью можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах", - добавил Царев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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