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В Сбербанке прокомментировали целесообразность выплат дивидендов раз в год
В Сбербанке прокомментировали целесообразность выплат дивидендов раз в год - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке прокомментировали целесообразность выплат дивидендов раз в год
Сбербанк сохраняет своё мнение и по-прежнему придерживается политики выплаты дивидендов раз в год, эта позиция только укрепилась с учётом больших рыночных... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:54+0300
2024-06-06T15:54+0300
2024-06-06T16:31+0300
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет своё мнение и по-прежнему придерживается политики выплаты дивидендов раз в год, эта позиция только укрепилась с учётом больших рыночных колебаний, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший вице-президент банка Тарас Скворцов."Вот как раз на фоне высокой волатильности наше мнение о единовременной выплате, оно еще более стало актуально, потому что именно из-за волатильности мы к этому решению пришли… Сохраняем наши действия в этом плане без изменений и планируем выплачивать раз в год дивиденды", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Сбербанк перейти к выплате дивидендов несколько раз в год, вместо одного, в условиях волатильности рынка.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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сбербанк, пмэф-2024
В Сбербанке прокомментировали целесообразность выплат дивидендов раз в год
Скворцов: Сбербанк только укрепился во мнении выплачивать дивиденды раз в год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет своё мнение и по-прежнему придерживается политики выплаты дивидендов раз в год, эта позиция только укрепилась с учётом больших рыночных колебаний, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший вице-президент банка Тарас Скворцов.
"Вот как раз на фоне высокой волатильности наше мнение о единовременной выплате, оно еще более стало актуально, потому что именно из-за волатильности мы к этому решению пришли… Сохраняем наши действия в этом плане без изменений и планируем выплачивать раз в год дивиденды", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Сбербанк перейти к выплате дивидендов несколько раз в год, вместо одного, в условиях волатильности рынка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.