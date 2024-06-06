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Левитин прозвал государство инвестировать в ледоколы для СМП

Левитин прозвал государство инвестировать в ледоколы для СМП - 06.06.2024, ПРАЙМ

Левитин прозвал государство инвестировать в ледоколы для СМП

Государству необходимо инвестировать в ледокольный флот, который осуществляет проводку на Северном морском пути (СМП), как в инфраструктуру, для... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:35+0300

2024-06-06T10:35+0300

2024-06-06T10:35+0300

севморпуть

ледоколы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Государству необходимо инвестировать в ледокольный флот, который осуществляет проводку на Северном морском пути (СМП), как в инфраструктуру, для конкурентоспособности генеральных грузов на магистрали, такое мнение выразил советник президента РФ, специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин в рамках Петербургского международного экономического форума. "Что является инфраструктурой на Северном морском пути? Порты. Ледокольный флот - это инфраструктура или бизнес? Нам надо ответить на этот вопрос. Если ледокольный флот, который проводит суда, это бизнес, то тогда генеральным грузам будет сложно выдержать конкуренцию с другими маршрутами. Поэтому государство должно в ледокольный флот инвестировать, как в инфраструктуру. А вот уже суда, которые перевозят грузы, - это должен дать бизнес", - сказал он. Левитин отметил, что на сегодняшний день не все грузы могут позволить себе идти через Северный морской путь. Необходимо, чтобы через маршрут начали осуществляться контейнерные перевозки. Особая значимость Севморпути связана с тем, что Восточный полигон не сможет выдержать весь поток грузов со стороны Юго-Восточной Азии, а маршруты через южную Африку невыгодны. По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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севморпуть, ледоколы, пмэф-2024