https://1prime.ru/20240606/siluanov-848886950.html
РФ научилась выходить из турбулентных ситуаций в экономике, заявил Силуанов
РФ научилась выходить из турбулентных ситуаций в экономике, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ
РФ научилась выходить из турбулентных ситуаций в экономике, заявил Силуанов
Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:19+0300
2024-06-06T09:19+0300
2024-06-06T09:35+0300
антон силуанов
экономика
бюджет
россия
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb099e657f4f99a20a1f8b9e0262c165.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ."Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685892_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0244c82cfd3d4a46c71beaea7fe38f0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, бюджет, россия, пмэф-2024
Антон Силуанов, Экономика, бюджет, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
РФ научилась выходить из турбулентных ситуаций в экономике, заявил Силуанов
Силуанов: Россия научилась выходить из турбулентности благодаря ДКП и бюджетной политике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ.
"Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.