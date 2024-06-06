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РФ научилась выходить из турбулентных ситуаций в экономике, заявил Силуанов

РФ научилась выходить из турбулентных ситуаций в экономике, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ

РФ научилась выходить из турбулентных ситуаций в экономике, заявил Силуанов

Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:19+0300

2024-06-06T09:19+0300

2024-06-06T09:35+0300

антон силуанов

экономика

бюджет

россия

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ."Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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антон силуанов, бюджет, россия, пмэф-2024