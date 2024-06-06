https://1prime.ru/20240606/siluanov-848887985.html
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:29+0300
2024-06-06T09:29+0300
2024-06-06T09:29+0300
экономика
антон силуанов
пмэф-2024
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4288616ec113f47abe64cd9c3f43ed9f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. "Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240605/ekonomika-848875442.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9213f417211c38dfd50287fa3c1c361c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, пмэф-2024, экономика рф
Экономика, Антон Силуанов, ПМЭФ-2024, экономика РФ
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов
Силуанов: экономика РФ растет и в этом виноваты санкции стреляющего себе в ногу Запада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу.
"Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Планы Запада по подрыву экономики России не осуществились, заявил Путин