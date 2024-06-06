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Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/siluanov-848887985.html
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:29+0300
2024-06-06T09:29+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. "Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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антон силуанов, пмэф-2024, экономика рф
Экономика, Антон Силуанов, ПМЭФ-2024, экономика РФ
09:29 06.06.2024
 
Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов

Силуанов: экономика РФ растет и в этом виноваты санкции стреляющего себе в ногу Запада

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу.
"Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Вчера, 21:42
 
ЭкономикаАнтон СилуановПМЭФ-2024экономика РФ
 
 
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