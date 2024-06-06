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Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов

Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ

Экономика РФ растет и в этом виноваты санкции Запада, заявил Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:29+0300

2024-06-06T09:29+0300

2024-06-06T09:29+0300

экономика

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. "Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/ekonomika-848875442.html

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антон силуанов, пмэф-2024, экономика рф