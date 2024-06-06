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Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач

Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач - 06.06.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач

Одна из основных задач - обеспечение финансового суверенитета РФ, нужно сохранить финансовую систему страны сбалансированной, и власти будут над этим предметно... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:33+0300

2024-06-06T09:33+0300

2024-06-06T09:59+0300

антон силуанов

экономика

финансовый суверенитет

россия

пмэф-2024

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Одна из основных задач - обеспечение финансового суверенитета РФ, нужно сохранить финансовую систему страны сбалансированной, и власти будут над этим предметно работать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ."Обеспечение финансового суверенитета страны - это глобальная задача. Что это такое? Устойчивые финансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов. Эти вызовы сегодня перед нами стоят, и мы в ближайшие шесть лет будем над этим предметно работать", - сказал он."Несмотря на все мировые турбуленции, которые сегодня есть, необходимо сохранить финансовую систему в порядке, в здоровом виде, сохранить бюджетную ситуацию с тем, чтобы не разбалансировать бюджет. Чтобы бюджет шел вместе с ДКП и обеспечивал и ставки, и снижение инфляции, и рост доходов наших граждан", - подчеркнул глава Минфина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, финансовый суверенитет, россия, пмэф-2024