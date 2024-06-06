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Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач
Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач - 06.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач
Одна из основных задач - обеспечение финансового суверенитета РФ, нужно сохранить финансовую систему страны сбалансированной, и власти будут над этим предметно... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:33+0300
2024-06-06T09:59+0300
антон силуанов
экономика
финансовый суверенитет
россия
пмэф-2024
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Одна из основных задач - обеспечение финансового суверенитета РФ, нужно сохранить финансовую систему страны сбалансированной, и власти будут над этим предметно работать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ."Обеспечение финансового суверенитета страны - это глобальная задача. Что это такое? Устойчивые финансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов. Эти вызовы сегодня перед нами стоят, и мы в ближайшие шесть лет будем над этим предметно работать", - сказал он."Несмотря на все мировые турбуленции, которые сегодня есть, необходимо сохранить финансовую систему в порядке, в здоровом виде, сохранить бюджетную ситуацию с тем, чтобы не разбалансировать бюджет. Чтобы бюджет шел вместе с ДКП и обеспечивал и ставки, и снижение инфляции, и рост доходов наших граждан", - подчеркнул глава Минфина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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антон силуанов, финансовый суверенитет, россия, пмэф-2024
Антон Силуанов, Экономика, финансовый суверенитет, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
09:33 06.06.2024 (обновлено: 09:59 06.06.2024)
 
Силуанов назвал обеспечение финсуверенитета одной из основных задач

Силуанов: нужно сохранить финансовую систему РФ сбалансированной, будем над этим работать

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Одна из основных задач - обеспечение финансового суверенитета РФ, нужно сохранить финансовую систему страны сбалансированной, и власти будут над этим предметно работать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ.
"Обеспечение финансового суверенитета страны - это глобальная задача. Что это такое? Устойчивые финансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов. Эти вызовы сегодня перед нами стоят, и мы в ближайшие шесть лет будем над этим предметно работать", - сказал он.
"Несмотря на все мировые турбуленции, которые сегодня есть, необходимо сохранить финансовую систему в порядке, в здоровом виде, сохранить бюджетную ситуацию с тем, чтобы не разбалансировать бюджет. Чтобы бюджет шел вместе с ДКП и обеспечивал и ставки, и снижение инфляции, и рост доходов наших граждан", - подчеркнул глава Минфина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаАнтон Силуановфинансовый суверенитетРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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