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Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/siluanov-848900547.html
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений - 06.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений
Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:44+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений."Хотел бы, чтобы все поняли: вот мы сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в "кубышку" сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим", - сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия
Экономика, РОССИЯ
11:44 06.06.2024 (обновлено: 12:10 06.06.2024)
 
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений

Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" допдоходы от налоговых изменений

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений.
"Хотел бы, чтобы все поняли: вот мы сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в "кубышку" сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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