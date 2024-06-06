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Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений - 06.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений
Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:44+0300
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2024-06-06T12:10+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений."Хотел бы, чтобы все поняли: вот мы сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в "кубышку" сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим", - сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" допдоходы от налоговых изменений
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений.
"Хотел бы, чтобы все поняли: вот мы сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в "кубышку" сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.