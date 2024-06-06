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Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024 - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024
Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024 - 06.06.2024, ПРАЙМ
Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могут ему запретить участвовать в Петербургском международном экономическом форуме... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:20+0300
2024-06-06T10:25+0300
политика
пмэф-2024
петер сийярто
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могут ему запретить участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его выражению, он "не тот человек", имеет смысл указывать, что можно делать, а что - нет. "Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать, - - пояснил министр журналистам на площадке форума. - Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми".ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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пмэф-2024, петер сийярто
Политика, ПМЭФ-2024, Петер Сийярто
10:20 06.06.2024 (обновлено: 10:25 06.06.2024)
 
Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024

Сийярто: на Западе мне не могли запретить участвовать в ПМЭФ-2024

© flickr.com / allesokФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© flickr.com / allesok
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могут ему запретить участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его выражению, он "не тот человек", имеет смысл указывать, что можно делать, а что - нет.
"Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать, - - пояснил министр журналистам на площадке форума. - Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми".
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1 июня, 17:39
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПолитикаПМЭФ-2024Петер Сийярто
 
 
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