https://1prime.ru/20240606/siyyarto-848892638.html

Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024

Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024 - 06.06.2024, ПРАЙМ

Сийярто оценил, способен ли Запад запретить участие в ПМЭФ-2024

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могут ему запретить участвовать в Петербургском международном экономическом форуме... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:20+0300

2024-06-06T10:20+0300

2024-06-06T10:25+0300

политика

пмэф-2024

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:71:641:431_1920x0_80_0_0_7e974a720a548735662a50d4bc20fac3.jpg

МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могут ему запретить участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его выражению, он "не тот человек", имеет смысл указывать, что можно делать, а что - нет. "Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать, - - пояснил министр журналистам на площадке форума. - Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми".ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240601/vengriya-848734836.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, петер сийярто