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Венгрия отвергла решения, угрожающие поставкам энергоресурсов из России
Венгрия отвергла решения, угрожающие поставкам энергоресурсов из России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия отвергла решения, угрожающие поставкам энергоресурсов из России
Будапешт отвергает все решения, способные подвергать рискам стабильность поставок энергоресурсов из России, заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2024 глава МИД... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:26+0300
2024-06-06T10:26+0300
2024-06-06T10:26+0300
энергетика
венгрия
петер сийярто
энергоносители
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Будапешт отвергает все решения, способные подвергать рискам стабильность поставок энергоресурсов из России, заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2024 глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической ситуации. "Вне зависимости от давления, с которым мы сталкиваемся в последние два года, Венгрия отказывается рассматривать энергетические поставки как компонент геополитической повестки, для нас энергопоставки - это исключительно практический вопрос", — сказал министр. По его словам, исходя из физической реальности и инфраструктуры, которая создавалась и строилась десятилетиями, без российских энергоносителей на данный момент "совершенно невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в мою страну". Сийярто подчеркнул, что Венгрия отвергает давление со стороны других государств, призывающих отказаться от поставок энергоресурсов из РФ хотя бы потому, что "ни одна другая страна не предложила тот же объем нефти и газа по тем же графикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене", что и Россия. Он заявил, что пока такого предложения нет, ни у кого нет и морального права оказывать давление на Будапешт, призывая разорвать отношения и переключиться на другие источники поставок."Наша позиция такова: состав нашего энергетического баланса — это вопрос нашего суверенитета, и все принимаемые нами решения руководствуются нашими интересами. Стабильность поставок — ключевой вопрос для Венгрии, именно поэтому мы решительно отвергаем все предложения или решения, которые так или иначе могут угрожать стабильности данных поставок (из России)", — добавил министр.Сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, так как российские энергоносители жизненно важны для Венгрии, подчеркнул он и пояснил, что "это не политический вопрос, не идеологический, а математический". "Так что очевидно, что мы должны продолжить взаимодействие с Россией в сфере энергии, и, если честно, не вижу для нас причин от него отказываться", — сказал Сийярто.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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венгрия, петер сийярто, энергоносители
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, энергоносители
Венгрия отвергла решения, угрожающие поставкам энергоресурсов из России
Сийярто: Будапешт отвергает решения, угрожающие поставкам энергоресурсов из РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Будапешт отвергает все решения, способные подвергать рискам стабильность поставок энергоресурсов из России, заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2024 глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической ситуации.
"Вне зависимости от давления, с которым мы сталкиваемся в последние два года, Венгрия отказывается рассматривать энергетические поставки как компонент геополитической повестки, для нас энергопоставки - это исключительно практический вопрос", — сказал министр.
По его словам, исходя из физической реальности и инфраструктуры, которая создавалась и строилась десятилетиями, без российских энергоносителей на данный момент "совершенно невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в мою страну".
Сийярто подчеркнул, что Венгрия отвергает давление со стороны других государств, призывающих отказаться от поставок энергоресурсов из РФ хотя бы потому, что "ни одна другая страна не предложила тот же объем нефти и газа по тем же графикам с той же степенью надежности поставок и по той же цене", что и Россия.
Он заявил, что пока такого предложения нет, ни у кого нет и морального права оказывать давление на Будапешт, призывая разорвать отношения и переключиться на другие источники поставок.
"Наша позиция такова: состав нашего энергетического баланса — это вопрос нашего суверенитета, и все принимаемые нами решения руководствуются нашими интересами. Стабильность поставок — ключевой вопрос для Венгрии, именно поэтому мы решительно отвергаем все предложения или решения, которые так или иначе могут угрожать стабильности данных поставок (из России)", — добавил министр.
Сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, так как российские энергоносители жизненно важны для Венгрии, подчеркнул он и пояснил, что "это не политический вопрос, не идеологический, а математический".
"Так что очевидно, что мы должны продолжить взаимодействие с Россией в сфере энергии, и, если честно, не вижу для нас причин от него отказываться", — сказал Сийярто.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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