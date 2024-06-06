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В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку
В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку
Министр финансов Германии Кристиан Линднер положительно оценил решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить базовую процентную ставку с 4,5% до 4,25%. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T19:29+0300
2024-06-06T19:29+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер положительно оценил решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить базовую процентную ставку с 4,5% до 4,25%. Ранее ЕЦБ объявил о первом снижении базовой процентной ставки с 2016 года. "Снижение процентной ставки ЕЦБ является позитивной новостью для экономики", - написал Линднер в социальной сети Х. Кроме того, он снова заявил о необходимости контроля над расходами и государственным долгом. "Борьба с инфляцией будет успешной, если денежно-кредитная политика ЕЦБ будет поддержана ориентированной на стабильность фискальной политикой. Мы не сдадимся: долговой тормоз – это тормоз инфляции", - добавил министр. В настоящее время в Германии ведутся дискуссии о бюджете на 2025 год: многие ведомства, особенно министерство обороны, выступают за увеличение расходов. Линднер, в свою очередь, настаивает на сохранении правила долгового тормоза, которое призвано ограничить государственные заимствования.
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германия, ставка ецб
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ставка ЕЦБ
19:29 06.06.2024
 
В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку

Министр финансов Германии одобрил решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер положительно оценил решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить базовую процентную ставку с 4,5% до 4,25%.
Ранее ЕЦБ объявил о первом снижении базовой процентной ставки с 2016 года.
"Снижение процентной ставки ЕЦБ является позитивной новостью для экономики", - написал Линднер в социальной сети Х.
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
ЕЦБ впервые с 2016 года понизил базовую процентную ставку
15:21
Кроме того, он снова заявил о необходимости контроля над расходами и государственным долгом. "Борьба с инфляцией будет успешной, если денежно-кредитная политика ЕЦБ будет поддержана ориентированной на стабильность фискальной политикой. Мы не сдадимся: долговой тормоз – это тормоз инфляции", - добавил министр.
В настоящее время в Германии ведутся дискуссии о бюджете на 2025 год: многие ведомства, особенно министерство обороны, выступают за увеличение расходов. Линднер, в свою очередь, настаивает на сохранении правила долгового тормоза, которое призвано ограничить государственные заимствования.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯставка ЕЦБ
 
 
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