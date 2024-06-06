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В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку

В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Германии оценили решение ЕЦБ снизить базовую процентную ставку

Министр финансов Германии Кристиан Линднер положительно оценил решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить базовую процентную ставку с 4,5% до 4,25%. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T19:29+0300

2024-06-06T19:29+0300

2024-06-06T19:29+0300

экономика

германия

ставка ецб

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер положительно оценил решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить базовую процентную ставку с 4,5% до 4,25%. Ранее ЕЦБ объявил о первом снижении базовой процентной ставки с 2016 года. "Снижение процентной ставки ЕЦБ является позитивной новостью для экономики", - написал Линднер в социальной сети Х. Кроме того, он снова заявил о необходимости контроля над расходами и государственным долгом. "Борьба с инфляцией будет успешной, если денежно-кредитная политика ЕЦБ будет поддержана ориентированной на стабильность фискальной политикой. Мы не сдадимся: долговой тормоз – это тормоз инфляции", - добавил министр. В настоящее время в Германии ведутся дискуссии о бюджете на 2025 год: многие ведомства, особенно министерство обороны, выступают за увеличение расходов. Линднер, в свою очередь, настаивает на сохранении правила долгового тормоза, которое призвано ограничить государственные заимствования.

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германия, ставка ецб