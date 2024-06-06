https://1prime.ru/20240606/sostav-848935619.html

Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам

Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам - 06.06.2024, ПРАЙМ

Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам

Российские власти утвердили новую правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T22:17+0300

2024-06-06T22:17+0300

2024-06-06T22:18+0300

кабмин

бюджет

правительство

состав

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российские власти утвердили новую правительственной комиссии по бюджетным проектировкам."Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период", — указываются в публикации.Согласно документу, комиссию возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ее состав вошли все десять вице-премьеров, а также министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко. В комиссию также включены зампред Совета Федерации Николай Журавлев, зампред ЦБ Алексей Заботкин, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.

https://1prime.ru/20240606/pravitelstvo-848930655.html

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бюджет, правительство, состав