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Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам
Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам - 06.06.2024, ПРАЙМ
Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам
Российские власти утвердили новую правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T22:17+0300
2024-06-06T22:18+0300
кабмин
бюджет
правительство
состав
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российские власти утвердили новую правительственной комиссии по бюджетным проектировкам."Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период", — указываются в публикации.Согласно документу, комиссию возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ее состав вошли все десять вице-премьеров, а также министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко. В комиссию также включены зампред Совета Федерации Николай Журавлев, зампред ЦБ Алексей Заботкин, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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бюджет, правительство, состав
Кабмин, бюджет, правительство, Состав
22:17 06.06.2024 (обновлено: 22:18 06.06.2024)
 
Власти утвердили новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам

Правительство утвердило новый состав правкомиссии по бюджетным проектировкам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российские власти утвердили новую правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
"Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период", — указываются в публикации.
Согласно документу, комиссию возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ее состав вошли все десять вице-премьеров, а также министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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В комиссию также включены зампред Совета Федерации Николай Журавлев, зампред ЦБ Алексей Заботкин, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
 
КабминбюджетправительствоСостав
 
 
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