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В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной
В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной
Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:26+0300
2024-06-06T06:30+0300
экономика
китай
сотрудничество
украина
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.В среду в Пекине прошли консультации внешнеполитических ведомств двух стран, на которых Украину представлял первый замглавы МИД дел Андрей Сибига. По итогам в китайском МИД отметили, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес". Замминистра китайского МИД отметил: "Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения".
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китай, сотрудничество, украина
Экономика, КИТАЙ, сотрудничество, УКРАИНА
06:26 06.06.2024 (обновлено: 06:30 06.06.2024)
 
В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной

МИД КНР: Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
В среду в Пекине прошли консультации внешнеполитических ведомств двух стран, на которых Украину представлял первый замглавы МИД дел Андрей Сибига.
По итогам в китайском МИД отметили, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".
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Замминистра китайского МИД отметил: "Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения".
 
ЭкономикаКИТАЙсотрудничествоУКРАИНА
 
 
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