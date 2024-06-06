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В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной
В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной
Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:26+0300
2024-06-06T06:26+0300
2024-06-06T06:30+0300
экономика
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.В среду в Пекине прошли консультации внешнеполитических ведомств двух стран, на которых Украину представлял первый замглавы МИД дел Андрей Сибига. По итогам в китайском МИД отметили, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес". Замминистра китайского МИД отметил: "Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения".
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китай, сотрудничество, украина
Экономика, КИТАЙ, сотрудничество, УКРАИНА
В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Украиной
МИД КНР: Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
В среду в Пекине прошли консультации внешнеполитических ведомств двух стран, на которых Украину представлял первый замглавы МИД дел Андрей Сибига.
По итогам в китайском МИД отметили, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".
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Замминистра китайского МИД отметил: "Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения".