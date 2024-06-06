https://1prime.ru/20240606/sovkombank-848911551.html
Совкомбанк и РЭО планируют построить на Ямале три завода по переработке ТБО
Совкомбанк и РЭО планируют построить на Ямале три завода по переработке ТБО - 06.06.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк и РЭО планируют построить на Ямале три завода по переработке ТБО
Совкомбанк и Российский экологический оператор (ППК РЭО) намерены на ПМЭФ подписать соглашение с представителями ЯНАО о строительстве трех объектов по... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:40+0300
2024-06-06T14:40+0300
2024-06-06T15:19+0300
совкомбанк
рэо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304525_0:173:2730:1709_1920x0_80_0_0_d09259fccb67f9de5944e42fbbde2812.jpg
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Совкомбанк и Российский экологический оператор (ППК РЭО) намерены на ПМЭФ подписать соглашение с представителями ЯНАО о строительстве трех объектов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) общим объемом около 200 тысяч тонн, рассказал зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов в рамках Петербургского международного экономического форума. "Этот проект затронет три центральных города Ямала – Салехард, Новый Уренгой и Муравлино. Все три предприятия будут построены в арктической зоне, что предполагает использование новых прогрессивных технологий. Они входят в федеральную программу комплексной переработки ТБО, мы рады быть причастными к столь сложным и важным проектам", - сказал он на выступлении. Текущие механизмы реализации позволяют с одной стороны полностью привязать проекты к ключевой ставке, а с другой дают конечному инвестору привлекать деньги по льготной ставке, которая сейчас существенно ниже рыночной. Это экономически выгодный механизм, позволяющий стимулировать дальнейшее развитие, добавил Автухов. Он напомнил, что Российский экологический оператор занимается инвестициями в циркулярную экономику, основанную на возобновлении ресурсов, около пяти лет. Год назад Совкомбанк подписал соглашение о вхождении в совместный проект и стал одним из опорных банков. "Мы являемся провайдером ESG-повестки, которая не стала для банков менее актуальной в последние годы. Экологический аспект по-прежнему занимает одно из ключевых мест. Мы участвуем в выборе стратегии, политики, механизмов эффективной реализации. Это большая часть для нас. Радует, что работа начала приносить практический результат", - отметил Автухов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304525_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5932e3bbac999febcf0af8dad4df19cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, рэо
Совкомбанк и РЭО планируют построить на Ямале три завода по переработке ТБО
Совкомбанк примет участие в проекте строительства на Ямале 3 заводов по переработке ТБО
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Совкомбанк и Российский экологический оператор (ППК РЭО) намерены на ПМЭФ подписать соглашение с представителями ЯНАО о строительстве трех объектов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) общим объемом около 200 тысяч тонн, рассказал зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Этот проект затронет три центральных города Ямала – Салехард, Новый Уренгой и Муравлино. Все три предприятия будут построены в арктической зоне, что предполагает использование новых прогрессивных технологий. Они входят в федеральную программу комплексной переработки ТБО, мы рады быть причастными к столь сложным и важным проектам", - сказал он на выступлении.
Текущие механизмы реализации позволяют с одной стороны полностью привязать проекты к ключевой ставке, а с другой дают конечному инвестору привлекать деньги по льготной ставке, которая сейчас существенно ниже рыночной. Это экономически выгодный механизм, позволяющий стимулировать дальнейшее развитие, добавил Автухов.
Он напомнил, что Российский экологический оператор занимается инвестициями в циркулярную экономику, основанную на возобновлении ресурсов, около пяти лет. Год назад Совкомбанк подписал соглашение о вхождении в совместный проект и стал одним из опорных банков.
"Мы являемся провайдером ESG-повестки, которая не стала для банков менее актуальной в последние годы. Экологический аспект по-прежнему занимает одно из ключевых мест. Мы участвуем в выборе стратегии, политики, механизмов эффективной реализации. Это большая часть для нас. Радует, что работа начала приносить практический результат", - отметил Автухов.