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"Союзмультфильм" договорился с Китаем о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы"
"Союзмультфильм" договорился с Китаем о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы" - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Союзмультфильм" договорился с Китаем о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы"
"Союзмультфильм" заключил соглашение о дистрибуции мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:07+0300
2024-06-06T09:07+0300
2024-06-06T09:07+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Союзмультфильм" заключил соглашение о дистрибуции мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии. "Киностудия "Союзмультфильм" подписала договор с китайской компанией Jetsen Huashi Wangju о дистрибуции и продвижении анимационного сериала "Ну, погоди! Каникулы" в КНР", - говорится в сообщении. Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что яркий и сложный жанр мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" вызывает большой интерес на зарубежном рынке. "Гэговая, бессловесная комедия, буффонада – очень яркий, но сложный жанр для анимационного производства, поэтому во всем мире его ценность очень высока. "Ну, погоди! Каникулы" принадлежит именно к этому жанру – его важнейшим преимуществом является то, что он понятен в любом уголке мира. Именно поэтому сериал вызывает большой интерес на зарубежном рынке и привлекает таких сильных партнеров как Jetsen Huashi Wangju. Благодаря профессиональной работе компании проект приобретет множество новых поклонников в КНР", - приводит пресс-служба слова Слащевой. Ранее на 20 онлайн-платформах и интернет-телеканалах в Китае, включая крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku, уже вышли семь мультсериалов киностудии, такие как "Новое Простоквашино", "Приключения Пети и Волка", "Чуч-Мяуч", "Монсики" и другие.
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союзмультфильм, мультфильм, китай
Экономика, Союзмультфильм, мультфильм, КИТАЙ
"Союзмультфильм" договорился с Китаем о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы"
"Союзмультфильм" заключил с КНР соглашение о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы"
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Союзмультфильм" заключил соглашение о дистрибуции мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии.
"Киностудия "Союзмультфильм" подписала договор с китайской компанией Jetsen Huashi Wangju о дистрибуции и продвижении анимационного сериала "Ну, погоди! Каникулы" в КНР", - говорится в сообщении.
Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что яркий и сложный жанр мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" вызывает большой интерес на зарубежном рынке.
"Гэговая, бессловесная комедия, буффонада – очень яркий, но сложный жанр для анимационного производства, поэтому во всем мире его ценность очень высока. "Ну, погоди! Каникулы" принадлежит именно к этому жанру – его важнейшим преимуществом является то, что он понятен в любом уголке мира. Именно поэтому сериал вызывает большой интерес на зарубежном рынке и привлекает таких сильных партнеров как Jetsen Huashi Wangju. Благодаря профессиональной работе компании проект приобретет множество новых поклонников в КНР", - приводит пресс-служба слова Слащевой.
Ранее на 20 онлайн-платформах и интернет-телеканалах в Китае, включая крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku, уже вышли семь мультсериалов киностудии, такие как "Новое Простоквашино", "Приключения Пети и Волка", "Чуч-Мяуч", "Монсики" и другие.
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