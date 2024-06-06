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"Союзмультфильм" договорился с Китаем о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы"

"Союзмультфильм" договорился с Китаем о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы" - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Союзмультфильм" договорился с Китаем о дистрибуции "Ну, погоди! Каникулы"

"Союзмультфильм" заключил соглашение о дистрибуции мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:07+0300

2024-06-06T09:07+0300

2024-06-06T09:07+0300

экономика

союзмультфильм

мультфильм

китай

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Союзмультфильм" заключил соглашение о дистрибуции мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киностудии. "Киностудия "Союзмультфильм" подписала договор с китайской компанией Jetsen Huashi Wangju о дистрибуции и продвижении анимационного сериала "Ну, погоди! Каникулы" в КНР", - говорится в сообщении. Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что яркий и сложный жанр мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" вызывает большой интерес на зарубежном рынке. "Гэговая, бессловесная комедия, буффонада – очень яркий, но сложный жанр для анимационного производства, поэтому во всем мире его ценность очень высока. "Ну, погоди! Каникулы" принадлежит именно к этому жанру – его важнейшим преимуществом является то, что он понятен в любом уголке мира. Именно поэтому сериал вызывает большой интерес на зарубежном рынке и привлекает таких сильных партнеров как Jetsen Huashi Wangju. Благодаря профессиональной работе компании проект приобретет множество новых поклонников в КНР", - приводит пресс-служба слова Слащевой. Ранее на 20 онлайн-платформах и интернет-телеканалах в Китае, включая крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku, уже вышли семь мультсериалов киностудии, такие как "Новое Простоквашино", "Приключения Пети и Волка", "Чуч-Мяуч", "Монсики" и другие.

https://1prime.ru/20240604/sud-848809694.html

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союзмультфильм, мультфильм, китай