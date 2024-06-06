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США провели второй тестовый пуск ракеты Minuteman III
США провели второй тестовый пуск ракеты Minuteman III - 06.06.2024, ПРАЙМ
США провели второй тестовый пуск ракеты Minuteman III
Соединенные Штаты осуществили второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, следует из пресс-релиза базы космических сил | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:49+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты осуществили второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, следует из пресс-релиза базы космических сил США "Ванденберг"."Неснаряженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была выпущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года", — сказано в сообщении.Отмечается, что первое испытание состоялось 4 июня.Minuteman III считается старейшей ракетой межконтинентального типа, находящейся на вооружении ВВС США с 1970 года. Ракета имеет шахтное базирование и на 2008 год в арсенале США было 450 экземпляров Minuteman III с 550 ядерными боеголовками. Находятся они на авиабазах Мальмстром (Монтана), Маккензи (Вашингтон), Фрэнсис Уоррен (Вашингтон), Фрэнсис Уоррен (Вайоминг) и Мэйнот (Северная Дакота).
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сша, оружие
США провели второй тестовый пуск ракеты Minuteman III
США провели второй за несколько дней тестовый пуск ракеты Minuteman III
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты осуществили второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, следует из пресс-релиза базы космических сил США "Ванденберг".
"Неснаряженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была выпущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года", — сказано в сообщении.
Отмечается, что первое испытание состоялось 4 июня.
Minuteman III считается старейшей ракетой межконтинентального типа, находящейся на вооружении ВВС США с 1970 года. Ракета имеет шахтное базирование и на 2008 год в арсенале США было 450 экземпляров Minuteman III с 550 ядерными боеголовками. Находятся они на авиабазах Мальмстром (Монтана), Маккензи (Вашингтон), Фрэнсис Уоррен (Вашингтон), Фрэнсис Уоррен (Вайоминг) и Мэйнот (Северная Дакота).
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