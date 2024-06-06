https://1prime.ru/20240606/stabilnost-848887038.html

Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России

Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России - 06.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России

Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:19+0300

2024-06-06T09:19+0300

2024-06-06T09:27+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848677171_0:5:2913:1644_1920x0_80_0_0_6d591bf598391a1435a4195f2812e392.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Макроэкономическая стабильность - это та основа, которую надо сохранять и не разрушать", - сказала Набиуллина, выступая на ПМЭФ.Глава ЦБ напомнила, что у России появился опыт жизни при невысокой инфляции, который длился примерно 5 лет. "Мы увидели, к чему это приводит. У нас появилось долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ", - добавила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина