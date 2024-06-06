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Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России
Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России
Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:19+0300
2024-06-06T09:27+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Макроэкономическая стабильность - это та основа, которую надо сохранять и не разрушать", - сказала Набиуллина, выступая на ПМЭФ.Глава ЦБ напомнила, что у России появился опыт жизни при невысокой инфляции, который длился примерно 5 лет. "Мы увидели, к чему это приводит. У нас появилось долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ", - добавила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, эльвира набиуллина
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
09:19 06.06.2024 (обновлено: 09:27 06.06.2024)
 
Набиуллина призвала сохранить макроэкономическую стабильность России

Набиуллина: макроэкономическую стабильность России надо сохранять

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкVI съезд Ассоциации банков России
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Макроэкономическая стабильность - это та основа, которую надо сохранять и не разрушать", - сказала Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
Глава ЦБ напомнила, что у России появился опыт жизни при невысокой инфляции, который длился примерно 5 лет. "Мы увидели, к чему это приводит. У нас появилось долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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