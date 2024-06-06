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В "Эксперт РА" допустили рост ключевой ставки на два процентных пункта
В "Эксперт РА" допустили рост ключевой ставки на два процентных пункта - 06.06.2024, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" допустили рост ключевой ставки на два процентных пункта
Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:21+0300
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2024-06-06T06:22+0300
экономика
ставка
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до декабря, прокомментировала РИА Новости генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. "Рынок уже заложил в ставки рост "ключа" и его сохранение выше 16% до декабря", - сказала Чекурова в кулуарах Петербургского международного экономического форума Она отметила, что "это тот случай, когда есть интрига"."С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - добавила Чекурова в ответ на вопрос о возможных действиях ЦБ по ставке на июньском заседании. "Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - отметила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ставка, прогноз
Экономика, ставка, прогноз
В "Эксперт РА" допустили рост ключевой ставки на два процентных пункта
"Эксперт РА": ключевую ставку Банка России могут повысить на 2 п.п. - до 18%
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до декабря, прокомментировала РИА Новости генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня.
"Рынок уже заложил в ставки рост "ключа" и его сохранение выше 16% до декабря", - сказала Чекурова в кулуарах Петербургского международного экономического форума
Она отметила, что "это тот случай, когда есть интрига".
СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки
"С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - добавила Чекурова в ответ на вопрос о возможных действиях ЦБ по ставке на июньском заседании.
"Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.