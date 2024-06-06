https://1prime.ru/20240606/stavka-848881752.html

В "Эксперт РА" допустили рост ключевой ставки на два процентных пункта

В "Эксперт РА" допустили рост ключевой ставки на два процентных пункта - 06.06.2024, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" допустили рост ключевой ставки на два процентных пункта

Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T06:21+0300

2024-06-06T06:21+0300

2024-06-06T06:22+0300

экономика

ставка

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до декабря, прокомментировала РИА Новости генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. "Рынок уже заложил в ставки рост "ключа" и его сохранение выше 16% до декабря", - сказала Чекурова в кулуарах Петербургского международного экономического форума Она отметила, что "это тот случай, когда есть интрига"."С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - добавила Чекурова в ответ на вопрос о возможных действиях ЦБ по ставке на июньском заседании. "Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - отметила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240603/kreditovanie-848761692.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка, прогноз