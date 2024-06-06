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Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Банк России повысит ключевую ставку 7 июня, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1". | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:25+0300
2024-06-06T13:25+0300
2024-06-06T13:36+0300
банк россии
андрей костин
ставка банка россии
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России повысит ключевую ставку 7 июня, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1"."Я думал, что завтра ставка сохранится, но услышав о том, что Эльвира Сахипзадовна решила довести (ред. инфляцию) до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра", - отметил он.Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на ПМЭФ, что регулятор остается приверженным цели по инфляции в четыре процента.Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что никаких триггеров для снижения ставки нет, 7 июня Банк России ее как минимум сохранит.Многие аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки на один процент. Так, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что ставку повысят до 17 процентов, возможно, сохранят ее на этом уровне до конца года.При этом, по словам директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Марины Чекуровой, участники рынка заложили в свои ставки возможный рост до 18 процентов.
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андрей костин, ставка банка россии, пмэф-2024
Банк России, Андрей Костин, ставка Банка России, ПМЭФ-2024
Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Костин повышения ключевой ставки ЦБ 7 июня
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России повысит ключевую ставку 7 июня, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Я думал, что завтра ставка сохранится, но услышав о том, что Эльвира Сахипзадовна решила довести (ред. инфляцию) до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра", - отметил он.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на ПМЭФ, что регулятор остается приверженным цели по инфляции в четыре процента.
Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что никаких триггеров для снижения ставки нет, 7 июня Банк России ее как минимум сохранит.
Многие аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки на один процент. Так, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что ставку повысят до 17 процентов, возможно, сохранят ее на этом уровне до конца года.
При этом, по словам директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Марины Чекуровой, участники рынка заложили в свои ставки возможный рост до 18 процентов.