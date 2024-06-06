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Сбербанк допустил снижение ключевой ставки Центробанка до конца года

Сбербанк допустил снижение ключевой ставки Центробанка до конца года - 06.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк допустил снижение ключевой ставки Центробанка до конца года

Ключевая ставка Банка России до конца 2024 года может с равной вероятностью остаться на нынешнем уровне или немного снизиться, сказал РИА Новости в кулуарах... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T19:38+0300

2024-06-06T19:38+0300

2024-06-06T19:38+0300

экономика

сбербанк

ставка банка россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России до конца 2024 года может с равной вероятностью остаться на нынешнем уровне или немного снизиться, сказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Сложный вопрос. Все зависит от темпов инфляции. Я думаю, что равновероятный сценарий - оставление неизменной и небольшое снижение", - сказал Ведяхин, отвечая на вопрос о размере ключевой ставки на конец года. Сейчас ключевая ставка составляет 16%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 7 июня. Ведяхин предполагает, что на этом заседании "с вероятностью 80% регулятор оставит ставку неизменной". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/pribyl-848919430.html

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сбербанк, ставка банка россии