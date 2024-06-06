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"РСХБ-Страхование" выплатила рекордные 97,8 млн рублей за утрату урожая

"РСХБ-Страхование" выплатила рекордные 97,8 млн рублей за утрату урожая - 06.06.2024, ПРАЙМ

"РСХБ-Страхование" выплатила рекордные 97,8 млн рублей за утрату урожая

"РСХБ-Страхование" выплатила 97,8 миллиона рублей за утрату урожая от майских заморозков – это крупнейшая выплата для компании по программе защиты урожая на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T22:55+0300

2024-06-06T22:55+0300

2024-06-06T22:55+0300

экономика

урожай

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" выплатила 97,8 миллиона рублей за утрату урожая от майских заморозков – это крупнейшая выплата для компании по программе защиты урожая на случай ЧС, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). "РСХБ-Страхование" осуществила крупнейшую на настоящий момент страховую выплату по программе защиты урожая на случай ЧС – 97,8 миллиона рублей за утрату урожая от майских заморозков. Страховую выплату получило агропредприятие Белгородской области, потерявшее урожай озимой пшеницы в период отрицательных температур в первой декаде мая. Режим ЧС в регионе был введен 21 мая. Выплата произведена в полном объеме по ускоренной процедуре", - говорится в сообщении НСА. "По данным НСА, на 6 июня сельхозпроизводителям, пострадавшим от возвратных заморозков в мае этого года, страховыми компаниями НСА выплачено уже более 720 миллионов рублей. Белгородская область стала шестым регионом, где аграрии получили страховые выплаты из-за майских чрезвычайных заморозков. Также убытки от ЧС возмещены в Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях", - отмечается в сообщении НСА. "Агростраховщики демонстрируют предельно возможную оперативность и клиентоориентированность в осуществлении страховых выплат аграриям страны. НСА выражает особую благодарность за неформальный подход, сверхоперативное взаимодействие и ускоренные процедуры выплат компаниям "АльфаСтрахование", "РСХБ-Страхование" и "Росгосстрах", которые уже осуществили наибольшее количество выплат, перечислив наибольший объём страхового возмещения", - добавляется там же.

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урожай