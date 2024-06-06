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Решетников назвал способ проверить состояние судебной системы России

Решетников назвал способ проверить состояние судебной системы России - 06.06.2024, ПРАЙМ

Решетников назвал способ проверить состояние судебной системы России

Решение суда по принадлежащим миноритариям акциям Соликамского магниевого завода станет лакмусовой бумажкой для состояния судебной системы и гражданских... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:24+0300

2024-06-06T11:24+0300

2024-06-06T11:24+0300

россия

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Решение суда по принадлежащим миноритариям акциям Соликамского магниевого завода станет лакмусовой бумажкой для состояния судебной системы и гражданских институтов в России в целом, возможно, им потребуется донастройка, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". В 2022 году суд по требованию Генпрокуратуры изъял у четырех крупных акционеров в государственную собственность 89,4% акций предприятия в Пермском крае. А затем, в конце марта текущего года также по иску ГП были изъяты в пользу государства оставшиеся акции завода у более 2 тысяч миноритариев, которые приобрели бумаги на бирже. Жалобы на решение подали более 30 физлиц, а также АО "ИК Регион", "Открытие брокер", ООО "ОИнвест", "Ай Ти Инвест" и ПАО "Московская биржа", проходившее по делу в качестве третьего лица. Кроме того, в мае это решение арбитражного суда обжаловал и Центробанк. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила тогда данное решение тем, что защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который выступал модератором сессии ПМЭФ, привлек внимание участников к этому разбирательству. "Этот кейс будет лакмусовой бумажкой, потому что мы рассчитываем, что суд все-таки поддержит эту позицию (Банка России – ред.), и тогда мы пройдем определенный этап взросления. Если мы это не проходим, то, очевидно, нам придется возвращаться в какую-то точку и вместе с Государственной думой что-то править в законах", - заявил решетников. По его словам, Минэкономразвития видит существенное изменение требований в гражданским институтам в российском обществе. "Мне кажется, у нас существенно изменился спрос и запрос на институты. Потому что раньше были какие-то еще институты: был Лондонский суд, были арбитражные зарубежные суды, и так далее. Сейчас таких институтов нет, и понятно, что только российскими институтами только мы сами можем выстроить эту институциональную среду. Спрос резко вырос, и это, конечно, требует дельнейшего развития и укрепления наших институтов", – подчеркнул глава Минэкономразвития. Именно с некачественными институтами во многом связаны и высокие кредитные ставки в российской экономике, добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Когда инвестор вкладывает деньги, доходность он еще может посчитать, а риски при некачественных институтах посчитать достаточно сложно. И это можно выразить одной формулой: чем хуже институты, тем дороже финансирование. И мы часто стараемся низкое качество институтов компенсировать за счет дополнительных стимулов бюджетных", - заявила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд