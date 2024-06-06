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Поставки свинины из России в Китай могут достичь 100 тыс тонн

Поставки свинины из России в Китай могут достичь 100 тыс тонн - 06.06.2024, ПРАЙМ

Поставки свинины из России в Китай могут достичь 100 тыс тонн

Российские предприятия уже поставили в Китай более 4 тысяч тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но и 100 тысяч тонн... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:04+0300

2024-06-06T12:04+0300

2024-06-06T12:05+0300

сергей данкверт

россия

китай

свинина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Российские предприятия уже поставили в Китай более 4 тысяч тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но и 100 тысяч тонн реально, возможности РФ это позволяют, заявил журналистам на ПМЭФ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он отметил, что, по данным на 2 июня, российские предприятия поставили 4,26 тысячи тонн свинины в Китай и экспортеры обращаются в ведомство с просьбой ускорить процесс поставок. "Увеличение поставок возможно. 15 тысяч тонн - это минимальный прогноз, который есть. Дальше зависит от того, как наши экспортеры будут активны и какие цены будут в Китае. То есть 30 тысяч тонн реально, 50 тысяч тонн реально и 100 тысяч тонн реально. Это зависит оттого, какой будет спрос, потому что наши возможности сегодня позволяют", - заявил Данкверт, отметив, что растет и ассортимент экспортируемой из РФ в Китай свинины. В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины из России в Китай, а 13 апреля первая партия российской свинины поступила в китайский порт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сергей данкверт, россия, китай, свинина, пмэф-2024