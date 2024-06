https://1prime.ru/20240606/svo-848881557.html

На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию"

На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию" - 06.06.2024, ПРАЙМ

На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию"

Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Российскую Федерацию, пишет украинское издание "Страна" в Telegram-канале, ссылаясь на

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Российскую Федерацию, пишет украинское издание "Страна" в Telegram-канале, ссылаясь на заявление министерства. Ранее британская газета, апеллируя к заявлениям украинских чиновников, предупреждала, что Украине нужно готовиться "к жизни в холоде и темноте", поскольку зимой граждане страны будут поводить без света большую часть суток. В ответ "Страна" сообщила: "Статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага". В Минэнерго Украины отметили, что использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации. "Страна" цитирует фрагмент заявления энергетического ведомства: "Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения". В материале Financial Times, как указывается в министерском заявлении, "смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", чтобы придать материалу видимость достоверности".

