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На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию" - 06.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию"
На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию" - 06.06.2024, ПРАЙМ
На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию"
Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Российскую Федерацию, пишет украинское издание "Страна" в Telegram-канале, ссылаясь на | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:05+0300
2024-06-06T06:15+0300
спецоперация на украине
украина
financial times
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Российскую Федерацию, пишет украинское издание "Страна" в Telegram-канале, ссылаясь на заявление министерства. Ранее британская газета, апеллируя к заявлениям украинских чиновников, предупреждала, что Украине нужно готовиться "к жизни в холоде и темноте", поскольку зимой граждане страны будут поводить без света большую часть суток. В ответ "Страна" сообщила: "Статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага". В Минэнерго Украины отметили, что использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации. "Страна" цитирует фрагмент заявления энергетического ведомства: "Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения". В материале Financial Times, как указывается в министерском заявлении, "смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", чтобы придать материалу видимость достоверности".
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украина, financial times, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Financial Times, РОССИЯ
06:05 06.06.2024 (обновлено: 06:15 06.06.2024)
 
На Украине обвинили британскую Financial Times "в работе на Россию"

Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times "в работе на Россию" - СМИ

© TFDuesingГазета "Financial Times"
Газета Financial Times
© TFDuesing
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Российскую Федерацию, пишет украинское издание "Страна" в Telegram-канале, ссылаясь на заявление министерства.
Ранее британская газета, апеллируя к заявлениям украинских чиновников, предупреждала, что Украине нужно готовиться "к жизни в холоде и темноте", поскольку зимой граждане страны будут поводить без света большую часть суток.
В ответ "Страна" сообщила: "Статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага".
В Минэнерго Украины отметили, что использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации.
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"Страна" цитирует фрагмент заявления энергетического ведомства: "Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения".
В материале Financial Times, как указывается в министерском заявлении, "смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", чтобы придать материалу видимость достоверности".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАFinancial TimesРОССИЯ
 
 
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