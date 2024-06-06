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Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг

Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг - 06.06.2024, ПРАЙМ

Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг

Telegram создал внутреннюю валюту "Звезды", которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T19:59+0300

2024-06-06T19:59+0300

2024-06-06T19:59+0300

telegram

цифровая валюта

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Telegram создал внутреннюю валюту "Звезды", которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Сегодня важный день, мы запускаем "Звезды" Telegram - способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях", - написал Дуров в своем канале в мессенджере. Мини-приложения Telegram теперь могут принимать оплату в "Звездах" через встроенные покупки Apple и Google. Как отмечает Дуров, разработчики смогут выводить "Звезды" c помощью платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях. В релизе мессенджера указывается, что данной валютой пользователи смогут оплатить электронные книги и онлайн-курсы, а также предметы для игр на платформе Telegram. В будущих обновлениях у "Звезд" появится больше функций и возможностей, таких как, например, подарки создателям контента. Добавляется, что правила продажи физических товаров и услуг через Telegram не изменились, и их по-прежнему можно приобрести с помощью поддерживаемых платежных систем.

https://1prime.ru/20240407/messenger-847113189.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, цифровая валюта