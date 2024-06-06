https://1prime.ru/20240606/telegram-848934437.html
Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг
Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг - 06.06.2024, ПРАЙМ
Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг
Telegram создал внутреннюю валюту "Звезды", которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T19:59+0300
2024-06-06T19:59+0300
2024-06-06T19:59+0300
telegram
цифровая валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/87/827608787_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c4e1687658458c2aaeb17aa2031552e4.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Telegram создал внутреннюю валюту "Звезды", которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Сегодня важный день, мы запускаем "Звезды" Telegram - способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях", - написал Дуров в своем канале в мессенджере. Мини-приложения Telegram теперь могут принимать оплату в "Звездах" через встроенные покупки Apple и Google. Как отмечает Дуров, разработчики смогут выводить "Звезды" c помощью платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях. В релизе мессенджера указывается, что данной валютой пользователи смогут оплатить электронные книги и онлайн-курсы, а также предметы для игр на платформе Telegram. В будущих обновлениях у "Звезд" появится больше функций и возможностей, таких как, например, подарки создателям контента. Добавляется, что правила продажи физических товаров и услуг через Telegram не изменились, и их по-прежнему можно приобрести с помощью поддерживаемых платежных систем.
https://1prime.ru/20240407/messenger-847113189.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/87/827608787_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_cc7fefc04fcfd716deefaeed3df23c41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, цифровая валюта
Telegram, цифровая валюта
Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг
Дуров: Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты услуг в мини-приложениях
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Telegram создал внутреннюю валюту "Звезды", которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
"Сегодня важный день, мы запускаем "Звезды" Telegram - способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях", - написал Дуров в своем канале в мессенджере.
Мини-приложения Telegram теперь могут принимать оплату в "Звездах" через встроенные покупки Apple и Google. Как отмечает Дуров, разработчики смогут выводить "Звезды" c помощью платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях.
Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах
В релизе мессенджера указывается, что данной валютой пользователи смогут оплатить электронные книги и онлайн-курсы, а также предметы для игр на платформе Telegram. В будущих обновлениях у "Звезд" появится больше функций и возможностей, таких как, например, подарки создателям контента.
Добавляется, что правила продажи физических товаров и услуг через Telegram не изменились, и их по-прежнему можно приобрести с помощью поддерживаемых платежных систем.