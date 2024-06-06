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В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина о мирном договоре
В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина о мирном договоре - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина о мирном договоре
Негативная реакция Токио на слова президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между РФ и Японией... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:16+0300
2024-06-06T12:16+0300
2024-06-06T12:17+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Негативная реакция Токио на слова президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между РФ и Японией является достаточно ожидаемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Достаточно ожидаемая (реакция — ред.). Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос. Ранее Путин сказал, что Москва не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Токионй, но только при создании соответствующих условий, прежде всего, со стороны партнеров. Кроме того, глава государства напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения РФ, что также является препятствием для продолжения диалога. Генек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление Путина сказал, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".
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Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина о мирном договоре
Песков: реакция Токио на слова Путина о мирном договоре является ожидаемой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Негативная реакция Токио на слова президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между РФ и Японией является достаточно ожидаемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал
"Достаточно ожидаемая (реакция — ред.). Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Ранее Путин сказал, что Москва не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Токионй, но только при создании соответствующих условий, прежде всего, со стороны партнеров. Кроме того, глава государства напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения РФ, что также является препятствием для продолжения диалога.
Генек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление Путина сказал, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".
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