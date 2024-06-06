https://1prime.ru/20240606/tovarooborot-848880997.html

Эксперты оценили сокращение товарооборота России с Евросоюзом с 2014 года

Эксперты оценили сокращение товарооборота России с Евросоюзом с 2014 года - 06.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили сокращение товарооборота России с Евросоюзом с 2014 года

Товарооборот России с Евросоюзом за десять лет санкционного режима сократился вчетверо, в первом квартале этого года составив 17,8 миллиарда евро против 71,9... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T05:41+0300

2024-06-06T05:41+0300

2024-06-06T05:41+0300

экономика

россия

европа

товарооборот

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России с Евросоюзом за десять лет санкционного режима сократился вчетверо, в первом квартале этого года составив 17,8 миллиарда евро против 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы. Лидерами снижения в относительном выражении стали самые небольшие государства объединения: Мальта (в 74 раза по сравнению с первым кварталом 2014 года) и Люксембург (в 45 раз). Двузначное снижение за десять лет также показали ближайшие соседи России по блоку - Финляндия (в 11 раз) и Швеция (в 10 раз). При этом есть целый ряд стран, которые условно можно назвать "островками стабильности" - снижение товарооборота с ними не было столь критичным. Например, объемы взаимной торговли с Венгрией за 10 лет стали всего на 17,8% скромнее. На 23% они сократились с Кипром, и в 1,4 раза - со Словенией, Ирландией и Латвией. С Болгарией, Словакией и Австрией они сократились уже вдвое, с Чехией, Бельгией, Францией и Испанией - втрое, вчетверо - с Данией, Италией, Эстонией и Португалией, впятеро - с Грецией, вшестеро - с Польшей, Литвой, Нидерландами и Хорватией, в восемь раз - с Германией, а с Румынией - в девять раз. Крупнейшим партнером России, как и десять лет назад, была Германия - в первом квартале объем взаимной торговли с этой страной составил 2,3 миллиарда евро. А наименее активно РФ взаимодействовала с Мальтой (37,8 тысячи евро) и Люксембургом (871 тысяча евро). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240605/ekonomika-848861502.html

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россия, европа, товарооборот