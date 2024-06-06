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Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд
Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд - 06.06.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд
За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиардов долларов, заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T18:37+0300
2024-06-06T18:38+0300
товарооборот
россия
азербайджан
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БАКУ, 6 июн – ПРАЙМ. За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиардов долларов, заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, выступая на полях Петербургского международного экономического форума. "За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиарда долларов. По направлению Север-Юг объемы грузоперевозок возросли на 51%. Наши страны также развивают отношения в сфере альтернативной энергетики… За последние годы Россия инвестировала в Азербайджан около 10 миллиардов долларов", - отметил Абдуллаев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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товарооборот, россия, азербайджан, пмэф-2024
товарооборот, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПМЭФ-2024
18:37 06.06.2024 (обновлено: 18:38 06.06.2024)
 
Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд

AZPROMO: товарооборот РФ и Азербайджана за 4 месяца 2024 года превысил $1,3 млрд

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 6 июн – ПРАЙМ. За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиардов долларов, заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.
"За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиарда долларов. По направлению Север-Юг объемы грузоперевозок возросли на 51%. Наши страны также развивают отношения в сфере альтернативной энергетики… За последние годы Россия инвестировала в Азербайджан около 10 миллиардов долларов", - отметил Абдуллаев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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товарооборотРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНПМЭФ-2024
 
 
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