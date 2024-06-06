https://1prime.ru/20240606/tovarooborot-848932180.html

Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд

Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд - 06.06.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Азербайджана за четыре месяца превысил $1,3 млрд

За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиардов долларов, заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:37+0300

2024-06-06T18:37+0300

2024-06-06T18:38+0300

товарооборот

россия

азербайджан

пмэф-2024

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БАКУ, 6 июн – ПРАЙМ. За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиардов долларов, заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, выступая на полях Петербургского международного экономического форума. "За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил 1,3 миллиарда долларов. По направлению Север-Юг объемы грузоперевозок возросли на 51%. Наши страны также развивают отношения в сфере альтернативной энергетики… За последние годы Россия инвестировала в Азербайджан около 10 миллиардов долларов", - отметил Абдуллаев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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азербайджан

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товарооборот, россия, азербайджан, пмэф-2024