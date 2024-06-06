https://1prime.ru/20240606/trudoustroystvo-848894619.html

Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов

Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов - 06.06.2024, ПРАЙМ

Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Эффективность совместной работы бизнеса и образовательных организаций приводит к 80-85% трудоустройству студентов после выпуска из... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:31+0300

2024-06-06T10:31+0300

2024-06-06T10:31+0300

экономика

бизнес

антон котяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Эффективность совместной работы бизнеса и образовательных организаций приводит к 80-85% трудоустройству студентов после выпуска из заведений, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы сегодня видим, что процент эффективности такой совместной работы бизнеса и вузов приводит к 80-85% трудоустройству выпускников на выходе (из учебного заведения)", - сказал Котяков во время конференции "Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений" на ПМЭФ. Он отметил, что в тех учебных заведениях, которые не имеют четкой ориентации на конкретного работодателя, трудоустройство выпускников составляет порядка 50%. И это не всегда трудоустройство по специальности. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, антон котяков