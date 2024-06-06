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Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов
Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Эффективность совместной работы бизнеса и образовательных организаций приводит к 80-85% трудоустройству студентов после выпуска из... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:31+0300
2024-06-06T10:31+0300
экономика
бизнес
антон котяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Эффективность совместной работы бизнеса и образовательных организаций приводит к 80-85% трудоустройству студентов после выпуска из заведений, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы сегодня видим, что процент эффективности такой совместной работы бизнеса и вузов приводит к 80-85% трудоустройству выпускников на выходе (из учебного заведения)", - сказал Котяков во время конференции "Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений" на ПМЭФ. Он отметил, что в тех учебных заведениях, которые не имеют четкой ориентации на конкретного работодателя, трудоустройство выпускников составляет порядка 50%. И это не всегда трудоустройство по специальности. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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бизнес, антон котяков
Экономика, Бизнес, Антон Котяков
10:31 06.06.2024
 
Котяков оценил эффективность сотрудничества бизнеса и вузов

Котяков: при сотрудничестве бизнеса и вуза трудоустройство выпускников — 80-85%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Эффективность совместной работы бизнеса и образовательных организаций приводит к 80-85% трудоустройству студентов после выпуска из заведений, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы сегодня видим, что процент эффективности такой совместной работы бизнеса и вузов приводит к 80-85% трудоустройству выпускников на выходе (из учебного заведения)", - сказал Котяков во время конференции "Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений" на ПМЭФ.
Он отметил, что в тех учебных заведениях, которые не имеют четкой ориентации на конкретного работодателя, трудоустройство выпускников составляет порядка 50%. И это не всегда трудоустройство по специальности.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
В ЛДПР предложили компенсировать ежегодное удорожание обучения в вузах
30 мая, 11:37
 
ЭкономикаБизнесАнтон Котяков
 
 
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