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Глава ЦБ: число розничных инвесторов в России достигло 3,8 миллиона человек
Глава ЦБ: число розничных инвесторов в России достигло 3,8 миллиона человек - 06.06.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ: число розничных инвесторов в России достигло 3,8 миллиона человек
Количество розничных инвесторов в России к текущему моменту достигло 3,8 миллиона человек, при этом в 2018 году их было всего 100 тысяч, заявила глава ЦБ... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:20+0300
2024-06-06T09:20+0300
2024-06-06T09:34+0300
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Количество розничных инвесторов в России к текущему моменту достигло 3,8 миллиона человек, при этом в 2018 году их было всего 100 тысяч, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "У нас появился класс розничных инвесторов - люди начали вкладывать ресурсы на рынке капитала. Я посмотрела цифры: в 2018 году у нас было 100 тысяч таких людей, а сейчас почти четыре миллиона - 3,8 миллиона человек", - сказала она. Набиуллина также отметила, что доля розничных инвесторов на рынке выросла в разы. "Понятно, что это связано было, к сожалению, с уходом иностранных институциональных инвесторов, но их значимость выросла. Это и основа, и задел на будущее", - отметила глава ЦБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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эльвира набиуллина, пмэф-2024, инвесторы
Эльвира Набиуллина, Банк России, ПМЭФ-2024, инвесторы
Глава ЦБ: число розничных инвесторов в России достигло 3,8 миллиона человек
Набиуллина: количество розничных инвесторов в РФ с 2018 года выросло почти в 40 раз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Количество розничных инвесторов в России к текущему моменту достигло 3,8 миллиона человек, при этом в 2018 году их было всего 100 тысяч, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"У нас появился класс розничных инвесторов - люди начали вкладывать ресурсы на рынке капитала. Я посмотрела цифры: в 2018 году у нас было 100 тысяч таких людей, а сейчас почти четыре миллиона - 3,8 миллиона человек", - сказала она.
Набиуллина также отметила, что доля розничных инвесторов на рынке выросла в разы. "Понятно, что это связано было, к сожалению, с уходом иностранных институциональных инвесторов, но их значимость выросла. Это и основа, и задел на будущее", - отметила глава ЦБ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Economist рассказал о "стальной решимости" Набиуллиной