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Глава ЦБ: число розничных инвесторов в России достигло 3,8 миллиона человек

Глава ЦБ: число розничных инвесторов в России достигло 3,8 миллиона человек - 06.06.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ: число розничных инвесторов в России достигло 3,8 миллиона человек

Количество розничных инвесторов в России к текущему моменту достигло 3,8 миллиона человек, при этом в 2018 году их было всего 100 тысяч, заявила глава ЦБ... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:20+0300

2024-06-06T09:20+0300

2024-06-06T09:34+0300

эльвира набиуллина

банк россии

пмэф-2024

инвесторы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Количество розничных инвесторов в России к текущему моменту достигло 3,8 миллиона человек, при этом в 2018 году их было всего 100 тысяч, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "У нас появился класс розничных инвесторов - люди начали вкладывать ресурсы на рынке капитала. Я посмотрела цифры: в 2018 году у нас было 100 тысяч таких людей, а сейчас почти четыре миллиона - 3,8 миллиона человек", - сказала она. Набиуллина также отметила, что доля розничных инвесторов на рынке выросла в разы. "Понятно, что это связано было, к сожалению, с уходом иностранных институциональных инвесторов, но их значимость выросла. Это и основа, и задел на будущее", - отметила глава ЦБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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эльвира набиуллина, пмэф-2024, инвесторы