https://1prime.ru/20240606/tsb-848905831.html

Москва и ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля

Москва и ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля - 06.06.2024, ПРАЙМ

Москва и ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:49+0300

2024-06-06T12:49+0300

2024-06-06T12:49+0300

банк россии

цифровой рубль

сергей собянин

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/38/841293834_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_cb8c20024938f385e931f6eb4c131a3f.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля - цифровой формы российской национальной валюты - в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), церемония подписания состоялась на стенде столицы. "С августа 2023 года ГУП "Московский метрополитен" первым среди всех организаций страны совместно с ПАО "Банк ВТБ" принимает активное участие в тестировании цифрового рубля. Для проведения операций на платформе Банка России был открыт специальный цифровой счет", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровой рубль, сергей собянин, москва