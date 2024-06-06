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Москва и ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля
Москва и ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля - 06.06.2024, ПРАЙМ
Москва и ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля
Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:49+0300
2024-06-06T12:49+0300
2024-06-06T12:49+0300
банк россии
цифровой рубль
сергей собянин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля - цифровой формы российской национальной валюты - в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), церемония подписания состоялась на стенде столицы. "С августа 2023 года ГУП "Московский метрополитен" первым среди всех организаций страны совместно с ПАО "Банк ВТБ" принимает активное участие в тестировании цифрового рубля. Для проведения операций на платформе Банка России был открыт специальный цифровой счет", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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цифровой рубль, сергей собянин, москва
Банк России, цифровой рубль, Сергей Собянин, МОСКВА
Москва и ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля
Собянин и первый зампред ЦБ подписали соглашение по развитию платформы цифрового рубля
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля - цифровой формы российской национальной валюты - в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), церемония подписания состоялась на стенде столицы.
"С августа 2023 года ГУП "Московский метрополитен" первым среди всех организаций страны совместно с ПАО "Банк ВТБ" принимает активное участие в тестировании цифрового рубля. Для проведения операций на платформе Банка России был открыт специальный цифровой счет", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.