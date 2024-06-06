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Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР
Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР - 06.06.2024, ПРАЙМ
Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР
Первый поезд с 41 российским туристом отправился в КНДР через пункт пропуска Хасан в Приморье после четырехлетнего перерыва, сообщает ФТС РФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:27+0300
2024-06-06T10:28+0300
россия
кндр
туризм
фтс
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – ПРАЙМ. Первый поезд с 41 российским туристом отправился в КНДР через пункт пропуска Хасан в Приморье после четырехлетнего перерыва, сообщает ФТС РФ. "Сообщение приостанавливали из-за пандемии по инициативе корейской стороны. После четырехлетнего перерыва уссурийские таможенники оформили первый пассажирский поезд на выезд в Северную Корею. На утро 6 июня туда проследовал 41 турист, все граждане РФ", - говорится в сообщении. Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Пассажирского железнодорожного сообщения с КНДР из Приморья долгое время не было.
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россия, кндр, туризм, фтс
РОССИЯ, КНДР, Туризм, ФТС
10:27 06.06.2024 (обновлено: 10:28 06.06.2024)
 
Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР

ФТС: первый поезд с туристами из РФ отправился в КНДР после 4-летнего перерыва

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны
КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – ПРАЙМ. Первый поезд с 41 российским туристом отправился в КНДР через пункт пропуска Хасан в Приморье после четырехлетнего перерыва, сообщает ФТС РФ.
"Сообщение приостанавливали из-за пандемии по инициативе корейской стороны. После четырехлетнего перерыва уссурийские таможенники оформили первый пассажирский поезд на выезд в Северную Корею. На утро 6 июня туда проследовал 41 турист, все граждане РФ", - говорится в сообщении.
Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Пассажирского железнодорожного сообщения с КНДР из Приморья долгое время не было.
 
РОССИЯКНДРТуризмФТС
 
 
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