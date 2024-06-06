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Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР

Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР - 06.06.2024, ПРАЙМ

Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР

Первый поезд с 41 российским туристом отправился в КНДР через пункт пропуска Хасан в Приморье после четырехлетнего перерыва, сообщает ФТС РФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:27+0300

2024-06-06T10:27+0300

2024-06-06T10:28+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – ПРАЙМ. Первый поезд с 41 российским туристом отправился в КНДР через пункт пропуска Хасан в Приморье после четырехлетнего перерыва, сообщает ФТС РФ. "Сообщение приостанавливали из-за пандемии по инициативе корейской стороны. После четырехлетнего перерыва уссурийские таможенники оформили первый пассажирский поезд на выезд в Северную Корею. На утро 6 июня туда проследовал 41 турист, все граждане РФ", - говорится в сообщении. Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Пассажирского железнодорожного сообщения с КНДР из Приморья долгое время не было.

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россия, кндр, туризм, фтс