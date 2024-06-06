https://1prime.ru/20240606/turizm-848927610.html

В России полноценно заработала "Карта туриста"

В России полноценно заработала "Карта туриста" - 06.06.2024, ПРАЙМ

В России полноценно заработала "Карта туриста"

"Карта туриста" для иностранцев в России заработала полноценно, но пока не для всех стран, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:24+0300

2024-06-06T17:24+0300

2024-06-06T17:25+0300

платежная "карта туриста"

туризм

россия

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Карта туриста" для иностранцев в России заработала полноценно, но пока не для всех стран, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Они работают, но не для всех. Пока не со всеми странами у нас получилось найти финансовых партнеров по понятным причинам… Для отдельных государств они доступны", - сказал Вахруков, отвечая на вопрос, полноценно ли заработали платежные карты для иностранных туристов в России. Он также отметил, что Россия в рамках двусторонних встреч обсуждает оплату картами "Мир" за рубежом. Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240601/turizm-848735975.html

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платежная "карта туриста", туризм, россия, пмэф-2024