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Глава Адыгеи отметил рост турпотока в первом квартале 2024 года

Глава Адыгеи отметил рост турпотока в первом квартале 2024 года - 06.06.2024, ПРАЙМ

Глава Адыгеи отметил рост турпотока в первом квартале 2024 года

Туристический поток в Республику Адыгея по итогам первого квартала 2024 года вырос на 30%, сказал глава республики Мурат Кумпилов на Петербургском международном | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T19:56+0300

2024-06-06T19:56+0300

2024-06-06T19:57+0300

экономика

адыгея

турпоток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Туристический поток в Республику Адыгея по итогам первого квартала 2024 года вырос на 30%, сказал глава республики Мурат Кумпилов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В среду в рамках ПМЭФ прошла сессия "Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки". "Мы целенаправленно (развиваем — ред.) отрасль туризма, потому что в стратегии у нас туризм - как основное развитие. Благодаря этому первый квартал мы закончили плюс 30% турпоток… В совокупности мы видим, что за этим будущее, что мультипликативный эффект, который приносит и сфера услуг, и гостиничный бизнес, и ресторанный, конечно, очень огромный", - сказал Кумпилов. Глава республики подчеркнул, что Адыгея воспользовалась практически всеми мерами поддержки и продолжит таким образом развивать республику. Он также добавил, что власти Адыгеи в текущий момент занимаются реставрацией зданий центра Майкопа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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адыгея, турпоток