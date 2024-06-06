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В Турции призвали к решительности в вопросе вступления в БРИКС
В Турции призвали к решительности в вопросе вступления в БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Турции призвали к решительности в вопросе вступления в БРИКС
Торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС неприемлем, Анкаре следует быть более решительной, заявил лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:50+0300
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АНКАРА, 6 июн – ПРАЙМ. Торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС неприемлем, Анкаре следует быть более решительной, заявил лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара хотела бы стать членом БРИКС. По его словам, он собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС. "Заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о БРИКС очень важны, но не должны стать предметом торга с Западом. Турция в вопросе членства БРИКС должна быть решительной. Как Турция будет вступать в БРИКС при наличии банковских проблем с Россией? Если Турция будет в БРИКС, то необходимо оттолкнуть западные санкции против России, тем самым показав свою искренность в отношении организации", — сказал Перинчек. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея."Родина" является партией левого толка, стоящей на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
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Экономика, ТУРЦИЯ, БРИКС, ЗАПАД
В Турции призвали к решительности в вопросе вступления в БРИКС
Лидер VATAN Перинчек призвал Турцию к решительности в вопросе членства в БРИКС
АНКАРА, 6 июн – ПРАЙМ. Торг с Западом в вопросе членства Турции в БРИКС неприемлем, Анкаре следует быть более решительной, заявил лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара хотела бы стать членом БРИКС. По его словам, он собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС.
"Заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о БРИКС очень важны, но не должны стать предметом торга с Западом. Турция в вопросе членства БРИКС должна быть решительной. Как Турция будет вступать в БРИКС при наличии банковских проблем с Россией? Если Турция будет в БРИКС, то необходимо оттолкнуть западные санкции против России, тем самым показав свою искренность в отношении организации", — сказал Перинчек.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
"Родина" является партией левого толка, стоящей на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
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