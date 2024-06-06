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Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
Будапешт сожалеет о разрешении Украине бить оружием союзников по российской территории и опасается усугубления конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:10+0300
2024-06-06T11:10+0300
спецоперация на украине
россия
венгрия
запад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Будапешт сожалеет о разрешении Украине бить оружием союзников по российской территории и опасается усугубления конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ."У нас очень ясная позициям, мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию", — заметил он.Глава МИД Венгрии отметил, что венгерская сторона никогда не одобрит решения, которые смогут привести к эскалации.Президент США Джо Байден ранее позволил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на российской территории, угрожающими Харьковской области, но запретил использование некоторых типов оружия, таких как оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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россия, венгрия, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД
11:10 06.06.2024
 
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия сожалеет о разрешении ударов западным оружием по России

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Будапешт сожалеет о разрешении Украине бить оружием союзников по российской территории и опасается усугубления конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ.
"У нас очень ясная позициям, мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию", — заметил он.
Глава МИД Венгрии отметил, что венгерская сторона никогда не одобрит решения, которые смогут привести к эскалации.
Президент США Джо Байден ранее позволил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на российской территории, угрожающими Харьковской области, но запретил использование некоторых типов оружия, таких как оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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