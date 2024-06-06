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Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто

Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ

Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто

Будапешт сожалеет о разрешении Украине бить оружием союзников по российской территории и опасается усугубления конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:10+0300

2024-06-06T11:10+0300

2024-06-06T11:10+0300

спецоперация на украине

россия

венгрия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Будапешт сожалеет о разрешении Украине бить оружием союзников по российской территории и опасается усугубления конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ."У нас очень ясная позициям, мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию", — заметил он.Глава МИД Венгрии отметил, что венгерская сторона никогда не одобрит решения, которые смогут привести к эскалации.Президент США Джо Байден ранее позволил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на российской территории, угрожающими Харьковской области, но запретил использование некоторых типов оружия, таких как оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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