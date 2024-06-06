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Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах

Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах - 06.06.2024, ПРАЙМ

Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах

Ситуация с расчетами в недружественных валютах для граждан России будет ухудшаться, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:38+0300

2024-06-06T17:38+0300

2024-06-06T17:39+0300

андрей костин

недружественные страны

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Ситуация с расчетами в недружественных валютах для граждан России будет ухудшаться, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "Риски есть, безусловно, и к этому, собственно, во многом американская администрация дело ведет. Но все-таки я думаю, что какое-то окно американцы оставят в силу в том числе собственных, возможно, интересов. Но ситуация будет ухудшаться, конечно", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, насколько высоки риски, что для россиян-физических лиц не останется каналов для транзакций с миром в твердых валютах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей костин, недружественные страны