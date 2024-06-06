Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240606/valyuta-848928776.html
Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах
Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах - 06.06.2024, ПРАЙМ
Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах
Ситуация с расчетами в недружественных валютах для граждан России будет ухудшаться, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:38+0300
2024-06-06T17:39+0300
андрей костин
недружественные страны
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/49/842294913_0:14:2401:1364_1920x0_80_0_0_b0057e0ff17b201e180341cba7ebea00.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Ситуация с расчетами в недружественных валютах для граждан России будет ухудшаться, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "Риски есть, безусловно, и к этому, собственно, во многом американская администрация дело ведет. Но все-таки я думаю, что какое-то окно американцы оставят в силу в том числе собственных, возможно, интересов. Но ситуация будет ухудшаться, конечно", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, насколько высоки риски, что для россиян-физических лиц не останется каналов для транзакций с миром в твердых валютах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/49/842294913_120:0:2253:1600_1920x0_80_0_0_9d573294803bf1d94657b48e64f93d04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
андрей костин, недружественные страны
Андрей Костин, недружественные страны
17:38 06.06.2024 (обновлено: 17:39 06.06.2024)
 
Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах

Костин заявил, что ситуация с расчетами в недружественных валютах будет ухудшаться

© Фото : Unsplash/Gabriel MeinertДоллары, огонь
Доллары, огонь - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : Unsplash/Gabriel Meinert
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Ситуация с расчетами в недружественных валютах для граждан России будет ухудшаться, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.
"Риски есть, безусловно, и к этому, собственно, во многом американская администрация дело ведет. Но все-таки я думаю, что какое-то окно американцы оставят в силу в том числе собственных, возможно, интересов. Но ситуация будет ухудшаться, конечно", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, насколько высоки риски, что для россиян-физических лиц не останется каналов для транзакций с миром в твердых валютах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Андрей Костиннедружественные страны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала