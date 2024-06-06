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Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС
Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС
Поддержка БРИКС важна для восстановления энергосектора Венесуэлы, страна рассчитывает присоединиться к блоку как можно скорее, сообщил в интервью РИА Новости на | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Поддержка БРИКС важна для восстановления энергосектора Венесуэлы, страна рассчитывает присоединиться к блоку как можно скорее, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент страны Хосе Феликс Ривас Альварадо. "Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, потому что Венесуэла в этом противостоянии силам, желающим разъединить государства, стоит на стороне строительства многополярного мира и новой формирующейся экономической и финансовой архитектуры", - сказал он. "И здесь важен БРИКС. Важна поддержка БРИКС для восстановления Венесуэлы, для финансирования восстановления энергетического сектора, консолидации платежных систем. Я считаю, что это путь БРИКС", - подчеркнул вице-президент. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Президент страны Николас Мадуро сообщал, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в 2024 году. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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венесуэла, брикс
Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, БРИКС
Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС
Альварадо: поддержка БРИКС важна для восстановления энергосектора Венесуэлы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Поддержка БРИКС важна для восстановления энергосектора Венесуэлы, страна рассчитывает присоединиться к блоку как можно скорее, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент страны Хосе Феликс Ривас Альварадо.
"Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, потому что Венесуэла в этом противостоянии силам, желающим разъединить государства, стоит на стороне строительства многополярного мира и новой формирующейся экономической и финансовой архитектуры", - сказал он.
"И здесь важен БРИКС. Важна поддержка БРИКС для восстановления Венесуэлы, для финансирования восстановления энергетического сектора, консолидации платежных систем. Я считаю, что это путь БРИКС", - подчеркнул вице-президент.
Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Президент страны Николас Мадуро сообщал, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в 2024 году.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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