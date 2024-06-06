https://1prime.ru/20240606/venesuela-848916215.html

Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС

Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ

Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС

Поддержка БРИКС важна для восстановления энергосектора Венесуэлы, страна рассчитывает присоединиться к блоку как можно скорее, сообщил в интервью РИА Новости на | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:04+0300

2024-06-06T15:04+0300

2024-06-06T15:07+0300

экономика

венесуэла

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84187/25/841872548_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1297713e0d41d59f327e6da6e9067fde.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Поддержка БРИКС важна для восстановления энергосектора Венесуэлы, страна рассчитывает присоединиться к блоку как можно скорее, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент страны Хосе Феликс Ривас Альварадо. "Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, потому что Венесуэла в этом противостоянии силам, желающим разъединить государства, стоит на стороне строительства многополярного мира и новой формирующейся экономической и финансовой архитектуры", - сказал он. "И здесь важен БРИКС. Важна поддержка БРИКС для восстановления Венесуэлы, для финансирования восстановления энергетического сектора, консолидации платежных систем. Я считаю, что это путь БРИКС", - подчеркнул вице-президент. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Президент страны Николас Мадуро сообщал, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в 2024 году. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/rubli-848871129.html

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венесуэла, брикс