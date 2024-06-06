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Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/venesuela-848916466.html
Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы
Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы - 06.06.2024, ПРАЙМ
Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы
Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:05+0300
2024-06-06T15:05+0300
экономика
россия
венесуэла
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо. "(Россия и Венесуэла - ред.) достаточно продвинулись в двух аспектах - в построении альтернативных механизмов как в сфере финансирования, так и в сфере платежей. Доллар до сих пор остается доминирующим средством, но санкции привели нас к поиску других форм платежей, например, в национальных валютах, к поиску других платформ, которые позволят заменить имеющиеся международные финансовые платформы и укрепить альтернативную финансовую архитектуру", - сказал вице-президент. Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, венесуэла
Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА
15:05 06.06.2024
 
Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы

Альварадо: Венесуэла и РФ создают альтернативные доллару платежные средства

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо.
"(Россия и Венесуэла - ред.) достаточно продвинулись в двух аспектах - в построении альтернативных механизмов как в сфере финансирования, так и в сфере платежей. Доллар до сих пор остается доминирующим средством, но санкции привели нас к поиску других форм платежей, например, в национальных валютах, к поиску других платформ, которые позволят заменить имеющиеся международные финансовые платформы и укрепить альтернативную финансовую архитектуру", - сказал вице-президент.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛА
 
 
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