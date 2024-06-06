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Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы

Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы - 06.06.2024, ПРАЙМ

Москва и Каракас ищут альтернативу доллару, заявил вице-президент Венесуэлы

Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:05+0300

2024-06-06T15:05+0300

2024-06-06T15:05+0300

экономика

россия

венесуэла

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венесуэла и Россия "добились большого прогресса" в создании альтернативных доллару платежных средств, сообщил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо. "(Россия и Венесуэла - ред.) достаточно продвинулись в двух аспектах - в построении альтернативных механизмов как в сфере финансирования, так и в сфере платежей. Доллар до сих пор остается доминирующим средством, но санкции привели нас к поиску других форм платежей, например, в национальных валютах, к поиску других платформ, которые позволят заменить имеющиеся международные финансовые платформы и укрепить альтернативную финансовую архитектуру", - сказал вице-президент. Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, венесуэла