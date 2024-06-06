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Судостроительная компания ВТБ построит две верфи в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Судостроительная компания ВТБ построит две верфи в России
Судостроительная компания ВТБ построит две верфи в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Судостроительная компания ВТБ построит две верфи в России
Объединенная судостроительная корпорация, находящаяся в доверительном управлении ВТБ, в ближайшие пять лет хочет построить две верфи: одну на Дальнем Востоке, а | 06.06.2024, ПРАЙМ
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втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация, находящаяся в доверительном управлении ВТБ, в ближайшие пять лет хочет построить две верфи: одну на Дальнем Востоке, а вторую - на Северо-Западе, для нее рассматривается Кронштадт, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Мы хотим за эти пять лет построить две новые верфи - одну на Дальнем Востоке, одну - в Северо-Западе, полностью реконструировать старые верфи, начнем, наверное, с Северной верфи. Будем делать новые производства, новые технологии, будем создавать новые коллективы", - сказал Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ. Глава ВТБ добавил, что сейчас у банка уже есть приоритетные места, которые рассматриваются для строительства новых верфей. До конца лета эти места будут определены. На вопрос, рассматривается ли в их числе Кронштадт, Костин сказал: "Рассматривается". В октябре 2023 года, согласно указу президента России, ВТБ получил в доверительное управление на пять лет акции ОСК, крупнейшей судостроительной компании России. Согласно документу, 100% акций корпорации переданы банку для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
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пмэф-2024, втб, строительство
ПМЭФ-2024, ВТБ, строительство
17:49 06.06.2024 (обновлено: 17:50 06.06.2024)
 
Судостроительная компания ВТБ построит две верфи в России

ВТБ: ОСК построит верфи на Дальнем Востоке и на Северо-Западе РФ в течение 5 лет

© fotolia.com / Nightman1965Верфь
Верфь - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© fotolia.com / Nightman1965
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация, находящаяся в доверительном управлении ВТБ, в ближайшие пять лет хочет построить две верфи: одну на Дальнем Востоке, а вторую - на Северо-Западе, для нее рассматривается Кронштадт, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы хотим за эти пять лет построить две новые верфи - одну на Дальнем Востоке, одну - в Северо-Западе, полностью реконструировать старые верфи, начнем, наверное, с Северной верфи. Будем делать новые производства, новые технологии, будем создавать новые коллективы", - сказал Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Глава ВТБ добавил, что сейчас у банка уже есть приоритетные места, которые рассматриваются для строительства новых верфей. До конца лета эти места будут определены. На вопрос, рассматривается ли в их числе Кронштадт, Костин сказал: "Рассматривается".
Логотип ВТБ.
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах
17:46
В октябре 2023 года, согласно указу президента России, ВТБ получил в доверительное управление на пять лет акции ОСК, крупнейшей судостроительной компании России. Согласно документу, 100% акций корпорации переданы банку для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
 
ПМЭФ-2024ВТБстроительство
 
 
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