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ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ
ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ
ВТБ в июне запускает для состоятельных клиентов вклад, привязанный к ключевой ставке Банка России; рассчитывает, что портфель нового сберегательного продукта к... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:23+0300
2024-06-06T08:23+0300
2024-06-06T08:23+0300
экономика
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ в июне запускает для состоятельных клиентов вклад, привязанный к ключевой ставке Банка России; рассчитывает, что портфель нового сберегательного продукта к концу года достигнет 350 миллиардов рублей, заявил журналистам на ПМЭФ-2024 зампред правления банка Георгий Горшков. "ВТБ в июне запускает новый сберегательный инструмент – вклад-флоатер с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Продукт будет доступен состоятельным клиентам для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма вклада – 1 миллион рублей", - сказал топ-менеджер. По его словам, для клиентов предусмотрена возможность выбора капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет. "Мы ожидаем, что к концу года наш портфель по новому вкладу достигнет 350 миллиардов рублей", – отметил Горшков. ВТБ в феврале сообщал о планах запустить такой продукт для состоятельных клиентов. Банк указывал тогда, что впоследствии хочет сделать этот продукт доступным для всех вкладчиков. В апреле Сбербанк сообщил о запуске такого вклада. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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втб, ставка банка россии
Экономика, ВТБ, ставка Банка России
ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ
ВТБ запустит вклад для состоятельных клиентов, привязанный к ключевой ставке ЦБ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ в июне запускает для состоятельных клиентов вклад, привязанный к ключевой ставке Банка России; рассчитывает, что портфель нового сберегательного продукта к концу года достигнет 350 миллиардов рублей, заявил журналистам на ПМЭФ-2024 зампред правления банка Георгий Горшков.
"ВТБ в июне запускает новый сберегательный инструмент – вклад-флоатер с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Продукт будет доступен состоятельным клиентам для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма вклада – 1 миллион рублей", - сказал топ-менеджер.
По его словам, для клиентов предусмотрена возможность выбора капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет.
"Мы ожидаем, что к концу года наш портфель по новому вкладу достигнет 350 миллиардов рублей", – отметил Горшков.
ВТБ в феврале сообщал о планах запустить такой продукт для состоятельных клиентов. Банк указывал тогда, что впоследствии хочет сделать этот продукт доступным для всех вкладчиков.
В апреле Сбербанк сообщил о запуске такого вклада.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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