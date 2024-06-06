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ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ

ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ

ВТБ в июне запускает для состоятельных клиентов вклад, привязанный к ключевой ставке Банка России; рассчитывает, что портфель нового сберегательного продукта к... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T08:23+0300

2024-06-06T08:23+0300

2024-06-06T08:23+0300

экономика

втб

ставка банка россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ в июне запускает для состоятельных клиентов вклад, привязанный к ключевой ставке Банка России; рассчитывает, что портфель нового сберегательного продукта к концу года достигнет 350 миллиардов рублей, заявил журналистам на ПМЭФ-2024 зампред правления банка Георгий Горшков. "ВТБ в июне запускает новый сберегательный инструмент – вклад-флоатер с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Продукт будет доступен состоятельным клиентам для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма вклада – 1 миллион рублей", - сказал топ-менеджер. По его словам, для клиентов предусмотрена возможность выбора капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет. "Мы ожидаем, что к концу года наш портфель по новому вкладу достигнет 350 миллиардов рублей", – отметил Горшков. ВТБ в феврале сообщал о планах запустить такой продукт для состоятельных клиентов. Банк указывал тогда, что впоследствии хочет сделать этот продукт доступным для всех вкладчиков. В апреле Сбербанк сообщил о запуске такого вклада. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, ставка банка россии