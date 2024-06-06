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Россия и Аргентина на ПМЭФ подписали соглашения по экспорту водки

Россия и Аргентина на ПМЭФ подписали соглашения по экспорту водки - 06.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Аргентина на ПМЭФ подписали соглашения по экспорту водки

Подписано два соглашения по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину, сам напиток давно "в моде" в стране, но алкоголя производства РФ | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:20+0300

2024-06-06T18:20+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Подписано два соглашения по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину, сам напиток давно "в моде" в стране, но алкоголя производства РФ нет, в основном аргентинцы пьют водку из Франции или Швеции, заявил председатель совета предпринимателей Аргентина - Россия Пабло Коусиньо. "Вообще, водка давно в моде в Аргентине, но пьют какую-то шведскую водку, из Франции, а русской водки вот как-то не прослеживается. И вот два соглашения подписано по экспорту из России в Аргентину наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнем продавать настоящую русскую водку из России", - сказал Коусиньо в рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" на полях ПМЭФ. Кроме того, по его словам, уже подписано письмо о намерениях поставлять в Аргентину инсулин, а также прорабатывается вопрос открытия линии производства инсулина в Аргентине. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экспорт, водка, россия, аргентина, пмэф-2024