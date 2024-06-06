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Минфин ожидает подорожание водки в рознице с 1 июля - 06.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240606/vodka-848933013.html
Минфин ожидает подорожание водки в рознице с 1 июля
Минфин ожидает подорожание водки в рознице с 1 июля - 06.06.2024, ПРАЙМ
Минфин ожидает подорожание водки в рознице с 1 июля
Минфин РФ рассчитывает, что минимальные розничные цены на водку и другой крепкий алкоголь будут повышены с 1 июля, сообщил журналистам статс-секретарь,... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T19:11+0300
2024-06-06T19:11+0300
экономика
водка
розничная цена
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что минимальные розничные цены на водку и другой крепкий алкоголь будут повышены с 1 июля, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2024. "Очень надеюсь, с 1 июля. Просто зависит от позиции Минэкономразвития и Минюста. Минфин, понятно, что 1 июня мы уже пропустили, предлагает с 1 июля, а дальше будет зависеть от позиции Минэкономразвития и Минюста", - ответил Сазанов на вопрос о сроках повышения цен. Ранее Минфин опубликовал проект приказа с предложением повысить с 1 июня 2024 года МРЦ на водку, бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия. Документ был подготовлен в связи с инфляцией, ростом затрат на производство алкогольной продукции, а также повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов. Согласно тексту проекта, минимальная розничная цена водки за 0,5 литра вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка - с 517 до 556 рублей, а бренди - с 375 до 403 рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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водка, розничная цена
Экономика, водка, розничная цена
19:11 06.06.2024
 
Минфин ожидает подорожание водки в рознице с 1 июля

Минфин рассчитывает на повышение минимальных розничных цен на водку с 1 июля

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%#Продажа виноводочной продукции
%#Продажа виноводочной продукции - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что минимальные розничные цены на водку и другой крепкий алкоголь будут повышены с 1 июля, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2024.
"Очень надеюсь, с 1 июля. Просто зависит от позиции Минэкономразвития и Минюста. Минфин, понятно, что 1 июня мы уже пропустили, предлагает с 1 июля, а дальше будет зависеть от позиции Минэкономразвития и Минюста", - ответил Сазанов на вопрос о сроках повышения цен.
Ранее Минфин опубликовал проект приказа с предложением повысить с 1 июня 2024 года МРЦ на водку, бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия.
Документ был подготовлен в связи с инфляцией, ростом затрат на производство алкогольной продукции, а также повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов. Согласно тексту проекта, минимальная розничная цена водки за 0,5 литра вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка - с 517 до 556 рублей, а бренди - с 375 до 403 рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Экономикаводкарозничная цена
 
 
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