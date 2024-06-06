Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240606/vooruzheniya-848905065.html
Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире
Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире - 06.06.2024, ПРАЙМ
Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире
Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:38+0300
2024-06-06T12:38+0300
вооружения
россия
денис мантуров
спрос
сво
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/88/842658874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a07681f5d616fdf95c7e5883fa470d05.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на Украине, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Завершив СВО победой, встанет вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки продукции по линии военно-технического сотрудничества. Поверьте мне, большое количество стран сегодня, получив референцию о нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции", - сказал он на прошедшей в рамках ПМЭФ-2024 панельной сессии "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета". "Так было и раньше, но сегодня более активно запросы приходят", - добавил Мантуров и отметил, что отечественная "оборонка" начнет удовлетворять запросы зарубежных стран по мере того, как выполнит все обязательства по гособоронзаказу. Первый заместитель председателя правительства добавил, что после успешного завершения спецоперации предприятия ВПК также сосредоточатся на диверсификации производства, адаптируя свои мощности под выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240605/vooruzheniya-848860645.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/88/842658874_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ede45faa5421398464fdfdd1875baa10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денис мантуров, спрос, сво, пмэф-2024
Вооружения, РОССИЯ, Денис Мантуров, спрос, СВО, ПМЭФ-2024
12:38 06.06.2024
 
Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире

Мантуров: спрос на российское оружие в мире растет благодаря СВО

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
© Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на Украине, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Завершив СВО победой, встанет вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки продукции по линии военно-технического сотрудничества. Поверьте мне, большое количество стран сегодня, получив референцию о нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции", - сказал он на прошедшей в рамках ПМЭФ-2024 панельной сессии "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета".
"Так было и раньше, но сегодня более активно запросы приходят", - добавил Мантуров и отметил, что отечественная "оборонка" начнет удовлетворять запросы зарубежных стран по мере того, как выполнит все обязательства по гособоронзаказу.
Первый заместитель председателя правительства добавил, что после успешного завершения спецоперации предприятия ВПК также сосредоточатся на диверсификации производства, адаптируя свои мощности под выпуск высокотехнологичной гражданской продукции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"
Вчера, 16:40
 
ВооруженияРОССИЯДенис МантуровспросСВОПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала