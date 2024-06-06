https://1prime.ru/20240606/vooruzheniya-848905065.html

Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире

Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире - 06.06.2024, ПРАЙМ

Мантуров отметил рост спроса на российское оружие в мире

Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:38+0300

2024-06-06T12:38+0300

2024-06-06T12:38+0300

вооружения

россия

денис мантуров

спрос

сво

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на Украине, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Завершив СВО победой, встанет вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки продукции по линии военно-технического сотрудничества. Поверьте мне, большое количество стран сегодня, получив референцию о нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции", - сказал он на прошедшей в рамках ПМЭФ-2024 панельной сессии "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета". "Так было и раньше, но сегодня более активно запросы приходят", - добавил Мантуров и отметил, что отечественная "оборонка" начнет удовлетворять запросы зарубежных стран по мере того, как выполнит все обязательства по гособоронзаказу. Первый заместитель председателя правительства добавил, что после успешного завершения спецоперации предприятия ВПК также сосредоточатся на диверсификации производства, адаптируя свои мощности под выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240605/vooruzheniya-848860645.html

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россия, денис мантуров, спрос, сво, пмэф-2024