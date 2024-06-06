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Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ
Правительство России утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, следует... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:05+0300
2024-06-06T10:38+0300
экономика
всм москва — санкт-петербург
правительство рф
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Правительство России утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, следует из сообщения на сайте кабмина."Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется инвестировать в высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург через облигации "ВСМ Две Столицы" на 300 миллиардов рублей."… предусмотрев следующие условия предоставления средств Фонда национального благосостояния: вид ценных бумаг, в которые инвестируются средства Фонда национального благосостояния, облигации; эмитент облигаций - общество с ограниченной ответственностью "ВСМ Две Столицы"; номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей; общая номинальная стоимость облигаций - 300000 миллионов рублей; срок обращения облигаций - 25 лет; ставка купона по облигациям – 1% годовых", - говорится в распоряжении.
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всм москва — санкт-петербург, правительство рф
Экономика, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, Правительство РФ
10:05 06.06.2024 (обновлено: 10:38 06.06.2024)
 
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ

Кабмин утвердил распоряжение о постройке первой в РФ ВСМ Москва-Петербург

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»%Концепт высокоскоростного поезда для России
%Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Правительство России утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, следует из сообщения на сайте кабмина.
"Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется инвестировать в высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург через облигации "ВСМ Две Столицы" на 300 миллиардов рублей.
"… предусмотрев следующие условия предоставления средств Фонда национального благосостояния: вид ценных бумаг, в которые инвестируются средства Фонда национального благосостояния, облигации; эмитент облигаций - общество с ограниченной ответственностью "ВСМ Две Столицы"; номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей; общая номинальная стоимость облигаций - 300000 миллионов рублей; срок обращения облигаций - 25 лет; ставка купона по облигациям – 1% годовых", - говорится в распоряжении.
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ЭкономикаВСМ Москва — Санкт-ПетербургПравительство РФ
 
 
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