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ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС

ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС

ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:39+0300

2024-06-06T13:39+0300

2024-06-06T13:48+0300

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций, сообщил банк."ВТБ и "Атомэнергопром" подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей. Финансирование будет направлено на развитие Северного морского пути и проектов по строительству атомных электростанций", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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