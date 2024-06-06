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ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
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ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС
ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС
ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:39+0300
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россия
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций, сообщил банк."ВТБ и "Атомэнергопром" подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей. Финансирование будет направлено на развитие Северного морского пути и проектов по строительству атомных электростанций", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, смп, втб
РОССИЯ, СМП, ВТБ
13:39 06.06.2024 (обновлено: 13:48 06.06.2024)
 
ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС

ВТБ и "Атомэнергопроект" подписали соглашение на 50 млрд руб на развитие СМП

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСМП
СМП - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций, сообщил банк.
"ВТБ и "Атомэнергопром" подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей. Финансирование будет направлено на развитие Северного морского пути и проектов по строительству атомных электростанций", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯСМПВТБ
 
 
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