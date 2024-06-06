https://1prime.ru/20240606/vtb-848909677.html
ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС
ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС
ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:39+0300
2024-06-06T13:39+0300
2024-06-06T13:48+0300
россия
смп
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/19/840561935_0:291:3073:2019_1920x0_80_0_0_5bda3abb7dbb3d9364d492efb867d726.jpg
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций, сообщил банк."ВТБ и "Атомэнергопром" подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей. Финансирование будет направлено на развитие Северного морского пути и проектов по строительству атомных электростанций", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
смп
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/19/840561935_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb7ca0711e7df9feedfad93a3a2a08a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смп, втб
ВТБ профинансирует развитие Севморпути и строительство АЭС
ВТБ и "Атомэнергопроект" подписали соглашение на 50 млрд руб на развитие СМП
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ и "Атомэнергопром" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций, сообщил банк.
"ВТБ и "Атомэнергопром" подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей. Финансирование будет направлено на развитие Северного морского пути и проектов по строительству атомных электростанций", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.