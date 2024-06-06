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ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства - 06.06.2024, ПРАЙМ
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ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства
ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства
Маркетплейсам, желающим конкурировать с банками в сфере финтех-продуктов, необходимо для такого результата серьезно увеличивать вложения в защиту от мошенников, | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:39+0300
2024-06-06T15:39+0300
экономика
россия
втб
маркетплейс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Маркетплейсам, желающим конкурировать с банками в сфере финтех-продуктов, необходимо для такого результата серьезно увеличивать вложения в защиту от мошенников, поделился мнением на ПМЭФ зампред правления ВТБ Георгий Горшков. "Если вы хотите конкурировать с нами, вкладывайте десятки миллиардов (рублей - ред.) в защиту наших потребителей. … Хотите конкурировать - соответствуйте", - заявил Горшков, говоря о конкуренции маркетплейсов с банками по части финтех-продуктов. Он отметил, что в банковской индустрии есть ряд "душных" правил, которые рынок уважает. "Эти душные правила … они созданы, чтобы защищать клиентов", - отметил Горшков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, втб, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, маркетплейс
15:39 06.06.2024
 
ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства

ВТБ: маркетплейсам для финтех-лидерства нужно развивать защиту от мошенников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Маркетплейсам, желающим конкурировать с банками в сфере финтех-продуктов, необходимо для такого результата серьезно увеличивать вложения в защиту от мошенников, поделился мнением на ПМЭФ зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
"Если вы хотите конкурировать с нами, вкладывайте десятки миллиардов (рублей - ред.) в защиту наших потребителей. … Хотите конкурировать - соответствуйте", - заявил Горшков, говоря о конкуренции маркетплейсов с банками по части финтех-продуктов.
Он отметил, что в банковской индустрии есть ряд "душных" правил, которые рынок уважает. "Эти душные правила … они созданы, чтобы защищать клиентов", - отметил Горшков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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