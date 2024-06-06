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ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства

ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства - 06.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ дал совет маркетплейсам для развития финтех-лидерства

Маркетплейсам, желающим конкурировать с банками в сфере финтех-продуктов, необходимо для такого результата серьезно увеличивать вложения в защиту от мошенников, | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:39+0300

2024-06-06T15:39+0300

2024-06-06T15:39+0300

экономика

россия

втб

маркетплейс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Маркетплейсам, желающим конкурировать с банками в сфере финтех-продуктов, необходимо для такого результата серьезно увеличивать вложения в защиту от мошенников, поделился мнением на ПМЭФ зампред правления ВТБ Георгий Горшков. "Если вы хотите конкурировать с нами, вкладывайте десятки миллиардов (рублей - ред.) в защиту наших потребителей. … Хотите конкурировать - соответствуйте", - заявил Горшков, говоря о конкуренции маркетплейсов с банками по части финтех-продуктов. Он отметил, что в банковской индустрии есть ряд "душных" правил, которые рынок уважает. "Эти душные правила … они созданы, чтобы защищать клиентов", - отметил Горшков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, втб, маркетплейс