Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/vtb-848922303.html
ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями
ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями
ВТБ первым представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями, решение было представлено в ходе ПМЭФ, сообщила пресс-служба банка. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:35+0300
2024-06-06T16:35+0300
экономика
россия
втб
цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ первым представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями, решение было представлено в ходе ПМЭФ, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ первым среди российских банков представил технологию применения смарт-контрактов с использованием цифровых рублей… банк показал, как может осуществляться страхование подвижного состава мосметро с использованием смарт-контракта с расчетами в цифровых рублях", - сказано в сообщении. Банк ВТБ выступит финансовым партнером сделки и обеспечит взаимодействие по работе будущего смарт-контракта между страховщиком и страхователем и их взаиморасчеты на платформе цифрового рубля Банка России. Поясняется, что сделка такого формата позволит автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая, информация о котором оперативно поступит в контракт. Сумма выплаты рассчитается автоматически, затем сформируется запрос на перевод цифровых рублей страхователю, после этого средства поступят на счет. Все финансовые операции будут проходить на платформе Банка России через систему дистанционного банковского обслуживания "ВТБ Бизнес-онлайн". "Сочетание технологий смарт-контракта и цифрового рубля делает расчеты безопасными и прозрачными, позволяя проверять их корректность и отслеживать все этапы прохождения средств. Кроме того, такая технология обеспечивает автоматическое получение страхового возмещения, поскольку смарт-контракт безусловно исполняется при наступлении определенных событий по заранее согласованным сторонами условиям", - пояснили в банке. Смарт-контракты – это соглашения между компаниями на базе технологии блокчейна. При соблюдении условий, которые в нем прописаны, выполняется автоматический запуск других договоренностей между сторонами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_6c9be3895e83fbab0cb9d3d6a25afd0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, цифровой рубль
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
16:35 06.06.2024
 
ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями

ВТБ первым представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ первым представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями, решение было представлено в ходе ПМЭФ, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ первым среди российских банков представил технологию применения смарт-контрактов с использованием цифровых рублей… банк показал, как может осуществляться страхование подвижного состава мосметро с использованием смарт-контракта с расчетами в цифровых рублях", - сказано в сообщении.
Банк ВТБ выступит финансовым партнером сделки и обеспечит взаимодействие по работе будущего смарт-контракта между страховщиком и страхователем и их взаиморасчеты на платформе цифрового рубля Банка России.
Поясняется, что сделка такого формата позволит автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая, информация о котором оперативно поступит в контракт. Сумма выплаты рассчитается автоматически, затем сформируется запрос на перевод цифровых рублей страхователю, после этого средства поступят на счет. Все финансовые операции будут проходить на платформе Банка России через систему дистанционного банковского обслуживания "ВТБ Бизнес-онлайн".
"Сочетание технологий смарт-контракта и цифрового рубля делает расчеты безопасными и прозрачными, позволяя проверять их корректность и отслеживать все этапы прохождения средств. Кроме того, такая технология обеспечивает автоматическое получение страхового возмещения, поскольку смарт-контракт безусловно исполняется при наступлении определенных событий по заранее согласованным сторонами условиям", - пояснили в банке.
Смарт-контракты – это соглашения между компаниями на базе технологии блокчейна. При соблюдении условий, которые в нем прописаны, выполняется автоматический запуск других договоренностей между сторонами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала