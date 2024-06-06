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ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями

ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями - 06.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ представил применение смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями

ВТБ первым представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями, решение было представлено в ходе ПМЭФ, сообщила пресс-служба банка. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:35+0300

2024-06-06T16:35+0300

2024-06-06T16:35+0300

экономика

россия

втб

цифровой рубль

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ первым представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами цифровыми рублями, решение было представлено в ходе ПМЭФ, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ первым среди российских банков представил технологию применения смарт-контрактов с использованием цифровых рублей… банк показал, как может осуществляться страхование подвижного состава мосметро с использованием смарт-контракта с расчетами в цифровых рублях", - сказано в сообщении. Банк ВТБ выступит финансовым партнером сделки и обеспечит взаимодействие по работе будущего смарт-контракта между страховщиком и страхователем и их взаиморасчеты на платформе цифрового рубля Банка России. Поясняется, что сделка такого формата позволит автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая, информация о котором оперативно поступит в контракт. Сумма выплаты рассчитается автоматически, затем сформируется запрос на перевод цифровых рублей страхователю, после этого средства поступят на счет. Все финансовые операции будут проходить на платформе Банка России через систему дистанционного банковского обслуживания "ВТБ Бизнес-онлайн". "Сочетание технологий смарт-контракта и цифрового рубля делает расчеты безопасными и прозрачными, позволяя проверять их корректность и отслеживать все этапы прохождения средств. Кроме того, такая технология обеспечивает автоматическое получение страхового возмещения, поскольку смарт-контракт безусловно исполняется при наступлении определенных событий по заранее согласованным сторонами условиям", - пояснили в банке. Смарт-контракты – это соглашения между компаниями на базе технологии блокчейна. При соблюдении условий, которые в нем прописаны, выполняется автоматический запуск других договоренностей между сторонами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, цифровой рубль