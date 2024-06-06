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Костин оценил работу зарубежных "дочек" ВТБ

Костин оценил работу зарубежных "дочек" ВТБ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Костин оценил работу зарубежных "дочек" ВТБ

Все дочерние банки ВТБ за рубежом являются прибыльными, заявил журналистам на ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:37+0300

2024-06-06T17:37+0300

2024-06-06T17:37+0300

андрей костин

втб

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Все дочерние банки ВТБ за рубежом являются прибыльными, заявил журналистам на ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. "Платежи идут, торговля идет. Постоянно какие-то дополнительно создаются сложности и прочее, но расчеты идут. Мы единственные, кто обладаем определенной сетью банков: Китай, Индия, Вьетнам, Казахстан, Армения – все банки работают и прибыльны, кстати, и все набирают бизнес", - сказал Костин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей костин, втб, пмэф-2024