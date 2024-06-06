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ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах

ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах - 06.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах

ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:46+0300

2024-06-06T17:46+0300

2024-06-06T17:46+0300

экономика

втб

ипотека

новые регионы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил глава кредитной организации Андрей Костин журналистам на ПМЭФ. "Планируем… Мы планируем в Луганске, Донецке в июле открыться… Мы, кстати, уже кредиты выдаем жителям и компаниям, работающим там, выдаем пока из других регионов. В целом, конечно, будем ипотеку выдавать, если ее брать будут еще", - сказал банкир. Ранее в июне ВТБ заявил, что собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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втб, ипотека, новые регионы рф