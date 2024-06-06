Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/vtb-848929795.html
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:46+0300
2024-06-06T17:46+0300
экономика
втб
ипотека
новые регионы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил глава кредитной организации Андрей Костин журналистам на ПМЭФ. "Планируем… Мы планируем в Луганске, Донецке в июле открыться… Мы, кстати, уже кредиты выдаем жителям и компаниям, работающим там, выдаем пока из других регионов. В целом, конечно, будем ипотеку выдавать, если ее брать будут еще", - сказал банкир. Ранее в июне ВТБ заявил, что собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/pribyl-848928878.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, ипотека, новые регионы рф
Экономика, ВТБ, ипотека, новые регионы РФ
17:46 06.06.2024
 
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах

Костин заявил, что ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил глава кредитной организации Андрей Костин журналистам на ПМЭФ.
"Планируем… Мы планируем в Луганске, Донецке в июле открыться… Мы, кстати, уже кредиты выдаем жителям и компаниям, работающим там, выдаем пока из других регионов. В целом, конечно, будем ипотеку выдавать, если ее брать будут еще", - сказал банкир.
Ранее в июне ВТБ заявил, что собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
В ВТБ ждут прибыли в размере полтриллиона рублей в этом году
17:39
 
ЭкономикаВТБипотекановые регионы РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала