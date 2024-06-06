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ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:46+0300
2024-06-06T17:46+0300
2024-06-06T17:46+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил глава кредитной организации Андрей Костин журналистам на ПМЭФ. "Планируем… Мы планируем в Луганске, Донецке в июле открыться… Мы, кстати, уже кредиты выдаем жителям и компаниям, работающим там, выдаем пока из других регионов. В целом, конечно, будем ипотеку выдавать, если ее брать будут еще", - сказал банкир. Ранее в июне ВТБ заявил, что собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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втб, ипотека, новые регионы рф
Экономика, ВТБ, ипотека, новые регионы РФ
ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах
Костин заявил, что ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ планирует выдавать ипотеку в новых регионах России, при этом банк уже сейчас кредитует население и бизнес там, но пока через офисы в других регионах, заявил глава кредитной организации Андрей Костин журналистам на ПМЭФ.
"Планируем… Мы планируем в Луганске, Донецке в июле открыться… Мы, кстати, уже кредиты выдаем жителям и компаниям, работающим там, выдаем пока из других регионов. В целом, конечно, будем ипотеку выдавать, если ее брать будут еще", - сказал банкир.
Ранее в июне ВТБ заявил, что собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
В ВТБ ждут прибыли в размере полтриллиона рублей в этом году