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"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России

"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России

Искусственный интеллект в прошлом году обеспечил триллион рублей российского ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:04+0300

2024-06-06T18:04+0300

2024-06-06T18:04+0300

экономика

сбербанк

искусственный интеллект

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в прошлом году обеспечил триллион рублей российского ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ. "По нашим подсчетам, за 2023 год триллион рублей дополнительных доходов, правильнее сказать, дополнительного ВВП, дал искусственный интеллект в стране", - сказал он. Сам Сбербанк активно развивает технологии искусственного интеллекта, в частности развивает международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта с Узбекистаном, Ираном, Кубой, Египтом, Китаем, Индией, Саудовской Аравией и другими дружественными странами. Банк активно участвует в мероприятиях межгосударственных объединений, не только БРИКС, но и в рамках ШОС и СНГ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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сбербанк, искусственный интеллект