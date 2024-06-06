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"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России
"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России
Искусственный интеллект в прошлом году обеспечил триллион рублей российского ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T18:04+0300
2024-06-06T18:04+0300
экономика
сбербанк
искусственный интеллект
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в прошлом году обеспечил триллион рублей российского ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ. "По нашим подсчетам, за 2023 год триллион рублей дополнительных доходов, правильнее сказать, дополнительного ВВП, дал искусственный интеллект в стране", - сказал он. Сам Сбербанк активно развивает технологии искусственного интеллекта, в частности развивает международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта с Узбекистаном, Ираном, Кубой, Египтом, Китаем, Индией, Саудовской Аравией и другими дружественными странами. Банк активно участвует в мероприятиях межгосударственных объединений, не только БРИКС, но и в рамках ШОС и СНГ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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сбербанк, искусственный интеллект
Экономика, Сбербанк, искусственный интеллект
18:04 06.06.2024
 
"Сбер" подсчитал, на сколько искусственный интеллект пополнил ВВП России

"Сбер": искусственный интеллект пополнил ВВП РФ в 2023 году на 1 трлн рублей

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в прошлом году обеспечил триллион рублей российского ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ.
"По нашим подсчетам, за 2023 год триллион рублей дополнительных доходов, правильнее сказать, дополнительного ВВП, дал искусственный интеллект в стране", - сказал он.
Сам Сбербанк активно развивает технологии искусственного интеллекта, в частности развивает международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта с Узбекистаном, Ираном, Кубой, Египтом, Китаем, Индией, Саудовской Аравией и другими дружественными странами. Банк активно участвует в мероприятиях межгосударственных объединений, не только БРИКС, но и в рамках ШОС и СНГ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ЭкономикаСбербанкискусственный интеллект
 
 
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